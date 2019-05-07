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    Российский арбитр получил назначение на матч Лиги Европы

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    Россиянин Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между испанской «Валенсией» и английским «Арсеналом», сообщается на сайте УЕФА.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Встреча состоится в четверг, 9 мая и пройдет на домашней арене испанского клуба. Первый поединок завершился победой англичан со счетом 3:1. Обслужит встречу голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, ему будут помогать Марио Дикс и Хессел Стеегстра, дополнительными ассистентами рефери назначены Деннис Хиглер и Камфус Йохем.

    Другой полуфинальный матч между лондонским «Челси» и франкфуртским «Айнтрахтом» (первый матч — 1:1) рассудит румынский арбитр Овидиу Хацеган. Ему будут помогать ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья — чех Павел Краловец. Дополнительные рефери — Раду Петреску и Себастьян Колцеску. 0

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