Российский арбитр получил назначение на матч Лиги Европы

Россиянинназначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между испанскойи английским, сообщается на сайте УЕФА.

Встреча состоится в четверг, 9 мая и пройдет на домашней арене испанского клуба. Первый поединок завершился победой англичан со счетом 3:1. Обслужит встречу голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, ему будут помогать Марио Дикс и Хессел Стеегстра, дополнительными ассистентами рефери назначены Деннис Хиглер и Камфус Йохем.

Другой полуфинальный матч между лондонским «Челси» и франкфуртским «Айнтрахтом» (первый матч — 1:1) рассудит румынский арбитр Овидиу Хацеган. Ему будут помогать ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья — чех Павел Краловец. Дополнительные рефери — Раду Петреску и Себастьян Колцеску. 0