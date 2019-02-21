«Кардифф» намерен признать контракт Салы недействительным

Погибший нападающиймог подписать недействительный контракт с, сообщает Daily Telegraph.

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Как утверждает источник, выяснилось, что контракт не соответствовал правилам АПЛ и был возвращен для подписания пересмотренного соглашения еще до авиакатастрофы.

«Нант» уже готовит жалобу в ФИФА на «Кардифф Сити», который до сих пор не оплатил трансфер Салы.

21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс, где должен был присоединиться к «Кардиффу», однако воздушное судно, на котором он совершал перелет, пропало с радаров.

Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено. 0