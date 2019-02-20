Дюбуа: У «Лиона» остается шанс на выход в следующий этап

«Лион» — «Барселона»
uefa.com
«У них есть игрок [Месси], который напрягает всю линию защиты. Мы старались отвести игру от центральной зоны перед воротами, так как с флангов они менее опасны.
Счет нас устраивает. У нас остается шанс на выход в следующий этап, хотя мы знаем, что это будет трудно. Мы верим в себя.
Мы не всегда контролировали ситуацию. Возможно, мы также не справились с некоторыми контратаками. Но все приложили максимум усилий и внесли свой вклад.
У нас есть за что играть через три недели: в этом большом матче все будет зависеть от нас», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0