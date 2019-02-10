Футболист «Леванте» арестован по обвинению в вымогательстве

Как сообщает AS, защитникбыл арестован по подозрению в вымогательстве.

29-летний испанец сначала проходил на процессе как свидетель, но затем он был уличен в совершении преступлений, после чего было принято решение взять игрока под стражу без права на освобождение под залог.

По информации источника, Гарсия является одним из семерых арестованных, все они заключены под стражу. Он участвовал в организации шантажа, осуществлявшегося в интернете. Гарсия подозревается в вымогательстве, угрозах, покушении на неприкосновенность частной жизни, фальсификации документов и отмывании денег.

Гарсия будет находиться в тюрьме, пока будет идти процесс расследования. 0