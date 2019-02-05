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    Игрок «Барселоны» может получить 12-летний тюремный срок

    Барселона Между тем Происшествия Скандалы Атлетико
    Прокуратура Турции запросили 12,5 лет тюремного заключения для Арды Туран, сообщает Football Espana.

    Арда Туран
    Арда Туран
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    Турецкий футболист недавно стал участником конфликта в ночном клубе, в результате которого один из пострадавших от Турана получил перелом носа, а также заявляется о том что футболист угрожал пистолетом.

    В настоящее время ему предъявлено несколько обвинений, включая сексуальные домогательства, нанесение умышленных травм, стрельбу из огнестрельного оружия, а также ношение оружия без лицензии.

    Напомним, что Туран который принадлежит «Барселоне» находится в аренде в «Истанбул Башакшехире». В этом сезоне 32-летний игрок провел восемь матчей.

    Еще он отбывал 16-матчевую дисквалификацию, полученную в мае прошлого года за толчок рефери. 0

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