«Челси» забил пять безответных мячей «Хаддерсфилду»

Фрагмент матча
twitter.com/ChelseaFC
В составе победителей дубли оформили аргентинский нападающий Гонсало Игуаин и бельгийский полузащитник Эден Азар, еще один гол забил бразильский защитник Давид Луиз.
«Челси», набрав 50 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун» занимает последнее место в чемпионате — 11 очков.
В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях встретятся с «Манчестер Сити», а команда Яна Зиверта на своем поле сыграет против «Арсенала».
АПЛ. 25-й тур
«Челси» — «Хаддерсфилд» — 5:0 (2:0)
Голы: Игуаин, 16 (1:0). Азар, 45+1 — с пенальти (2:0). Азар, 66 (3:0). Игуаин, 69 (4:0). Давид Луиз, 86 (5:0)«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Баркли, Жоржинью (Ковачич, 70), Канте (Лофтус-Чик, 83), Игуаин, Виллиан, Азар (Хадсон-Одои, 77)«Хаддерсфилд»: Лессль, Леве, Конголо, Шиндлер, Смит, Муй, Бакуна, Биллинг (Грант, 67), Качунга, Диакаби (Притчард, 84), Мбенза (Мунье, 27)