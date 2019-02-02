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    «Челси» забил пять безответных мячей «Хаддерсфилду»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Челси Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» (5:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

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    В составе победителей дубли оформили аргентинский нападающий Гонсало Игуаин и бельгийский полузащитник Эден Азар, еще один гол забил бразильский защитник Давид Луиз.

    «Челси», набрав 50 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун» занимает последнее место в чемпионате — 11 очков.

    В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях встретятся с «Манчестер Сити», а команда Яна Зиверта на своем поле сыграет против «Арсенала».

    АПЛ. 25-й тур
    «Челси» — «Хаддерсфилд» — 5:0 (2:0)
    Голы: Игуаин, 16 (1:0). Азар, 45+1 — с пенальти (2:0). Азар, 66 (3:0). Игуаин, 69 (4:0). Давид Луиз, 86 (5:0)«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Баркли, Жоржинью (Ковачич, 70), Канте (Лофтус-Чик, 83), Игуаин, Виллиан, Азар (Хадсон-Одои, 77)«Хаддерсфилд»: Лессль, Леве, Конголо, Шиндлер, Смит, Муй, Бакуна, Биллинг (Грант, 67), Качунга, Диакаби (Притчард, 84), Мбенза (Мунье, 27)
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