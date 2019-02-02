«Челси» забил пять безответных мячей «Хаддерсфилду»

Лондонскийодержал победу над(5:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей дубли оформили аргентинский нападающий Гонсало Игуаин и бельгийский полузащитник Эден Азар, еще один гол забил бразильский защитник Давид Луиз.

«Челси», набрав 50 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун» занимает последнее место в чемпионате — 11 очков.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях встретятся с «Манчестер Сити», а команда Яна Зиверта на своем поле сыграет против «Арсенала».