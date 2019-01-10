«МанСити» разгромил «Бертон» в Кубке лиги, Жесус оформил покер

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лигиодержал домашнюю победу над— 9:0.

В составе победителей четыре гола забил бразильский нападающий Габриэ Жезус, еще по разу отличились бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Кайл Уолкер и Рияд Марез.

После 21 тура английской Премьер-лиги этого сезона «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице.

«Бёртон Альбион» находится на девятой строчке в таблице третьего английского дивизиона после 26 туров.

Ответный матч противостояния пройдет на поле стадиона «Пирелли» в Бертон-апон-Тренте 23 января.