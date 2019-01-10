«МанСити» разгромил «Бертон» в Кубке лиги, Жесус оформил покер

Фрагмент матча
twitter.com/ManCity
В составе победителей четыре гола забил бразильский нападающий Габриэ Жезус, еще по разу отличились бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Кайл Уолкер и Рияд Марез.
После 21 тура английской Премьер-лиги этого сезона «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице.
«Бёртон Альбион» находится на девятой строчке в таблице третьего английского дивизиона после 26 туров.
Ответный матч противостояния пройдет на поле стадиона «Пирелли» в Бертон-апон-Тренте 23 января.
Кубок английской лиги. 1/2 финала
«Манчестер Сити» — «Бертон Альбион» — 9:0 (4:0)
Голы: Де Брейне, 5 (1:0). Габриэл Жезус, 30 (2:0). Габриэл Жезус, 34 (3:0). Зинченко, 37 (4:0). Габриэл Жезус, 57 (5:0). Фоден, 62 (6:0). Габриэл Жезус, 65 (7:0). Уокер, 70 (8:0). Махрез, 83 (9:0)«Манчестер Сити»: Мурич, Отаменди, Уокер (Данилу, 74), Гарсия, Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фоден, 58), Зинченко, Махрез, Сане (Бернарду Силва, 66), Габриэл Жезус