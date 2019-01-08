Федотов: После Карреры «Спартак» оказался в полуразрушенном состоянии

Массимо Каррера
LiveSport.Ru
«Не нервничаю, что меня может сменить Каррера. А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние "Спартака", которое осталось после Карреры.
О чём переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии. Да, при нём. Каррера сделал её чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением.
Не знаю, кто там раскачивал лодку. Но доля вины тренера присутствует», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».
Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака» 22 октября. За два с половиной года у руля красно-белых итальянец завоевал с командой титул чемпиона России и Суперкубок страны. 0