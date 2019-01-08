Федотов: После Карреры «Спартак» оказался в полуразрушенном состоянии

Главный тренер «Оренбурга»прокомментировал информацию о том, что бывший наставник «Спартака»может занять его место.

«Не нервничаю, что меня может сменить Каррера. А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние "Спартака", которое осталось после Карреры.

О чём переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии. Да, при нём. Каррера сделал её чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением.

Не знаю, кто там раскачивал лодку. Но доля вины тренера присутствует», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака» 22 октября. За два с половиной года у руля красно-белых итальянец завоевал с командой титул чемпиона России и Суперкубок страны. 0