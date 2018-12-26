«Оренбург» может возглавить Каррера

Массимо Каррера
russophile.org
Это произойдет в том случае, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать Марко Трабукки и Тимур Гурцкая.
В случае назначения на пост наставника «Оренбурга» Каррера будет зарабатывать один миллион евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».
Напомним, Каррера 22 октября был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака». С «красно-белыми» итальянец завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны.
«Оренбург» после 16 туров занимает десятое место в РПЛ. 0