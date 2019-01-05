Марадону выписали из больницы

Главный тренер мексиканскоговыписан из больницы Буэнос-Айреса, куда ранее был госпитализирован из-за кровотечения в желудке, информирует Telam.

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Ранее сообщалось, что 58-летний аргентинец обратился в больницу, чтобы сделать несколько обследований для клуба. Врачи обнаружили у него желудочное кровоизлияние и оставили на несколько часов в поликлинике.

Отмечается, что спустя три часа после госпитализации Марадона был выписан.

В конце декабря 2018 года появилась информация, что Диего не появлялся в расположении «Дорадоса» несколько дней. 4 января агент Марадоны сообщил, что специалист останется в клубе и будет работать весь предстоящий сезон. 0