«Зенит» — явный фаворит пары с «Фенербахче», уверен Орлов

Известный футбольный комментаторсчитает, что питерский «Зенит» является фаворитом в своей паре в 1/16 финала Лиги Европы с

«Сравнительно повезло со жребием. "Фенербахче" сейчас на 17-м месте в чемпионате Турции. Статистика говорит сама за себя. Правда, есть одно обстоятельство.

Турки раньше возобновят сезон — уже в январе. До матчей с "Зенитом" стамбульцы уже проведут несколько официальных встреч.

"Зенит" примет участие в турнире в Катаре, три матча там сыграет — контрольных, но все-таки.

Но я впервые сейчас могу сказать, что по итогам такой жеребьевки петербуржцы обязаны проходить в 1/8 финала турнира.

Раньше такого не заявлял, всегда расценивал шансы как 50 на 50. А в данном случае сине-бело-голубые — явные фавориты пары», — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

Матчи между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдут 12 и 21 февраля 2019 года. Питерцы начнут противостояние на выезде, а второй матч проведут на родном стадионе. 0