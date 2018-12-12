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    Щенников: Первое чувство после финального свистка — разочарование

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    Защитник ЦСКА Георгий Щенников после разгромной победы над «Реалом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

    Георгий Щенников
    Георгий Щенников
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    Несмотря на победу, ЦСКА с 7 очками занял последнее место в группе, уступив «Виктории» по дополнительным показателям, и не попал в Лигу Европы.

    «От игры испытали положительные эмоции, были рады победе. Но не смогли достичь цели — выхода в Лигу Европы. От этого обидно. Мой гол? Это необычные ощущения. Не каждый год ты играешь с "Реалом".

    Первые мысли после финального свистка? Разочарование. Надеялись, что "Рома" отберет очки у "Виктории".

    Опыт Лиги чемпионов? У нас молодая команда, и этот опыт всегда полезен», — сказал Щенников в эфире канала «Матч Премьер». 0

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