Щенников: Первое чувство после финального свистка — разочарование

Защитник ЦСКАпосле разгромной победы над «Реалом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Несмотря на победу, ЦСКА с 7 очками занял последнее место в группе, уступив «Виктории» по дополнительным показателям, и не попал в Лигу Европы.

«От игры испытали положительные эмоции, были рады победе. Но не смогли достичь цели — выхода в Лигу Европы. От этого обидно. Мой гол? Это необычные ощущения. Не каждый год ты играешь с "Реалом".

Первые мысли после финального свистка? Разочарование. Надеялись, что "Рома" отберет очки у "Виктории".

Опыт Лиги чемпионов? У нас молодая команда, и этот опыт всегда полезен», — сказал Щенников в эфире канала «Матч Премьер». 0