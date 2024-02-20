«Атлетик» — «Жирона»: счет матча 3:2 (1:0), обзор голов

Автор дубля Алекс Беренгер в объятиях партнеров Фото: globallookpress.com
Дублем в составе хозяев отметился крайний полузащитник Алекс Беренгер, еще один мяч на счету Иньяки Уильямса.
За «Жирону» забивали Виктор Цыганков и Эрик Гарсия.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Жирона 3:2
Голы: 1:0 Алехандро Беренгер (2'), 1:1 Виктор Цыганков (49'), 2:1 Алехандро Беренгер (56'), 3:1 Иньяки Уильямс (60'), 3:2 Эрик Гарсия (75') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ (Оскар де Маркос, 31'), Даниэль Вивиан, Йерай Альварес (Айтор Паредес, 86'), Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер, Горка Гурусета (Нико Уильямс, 74'), Benat Prados (Микель Весга, 86'), Unai Gomez (Ойан Сансет, 74') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Хуанпе, Эрик Гарсия, Арнау Мартинес (Валери Фернандес, 75'), Иван Мартин (Порту Кристиан, 75'), Виктор Цыганков (Кристиан Стуани, 89'), Алейш Гарсия, Янхель Эррера (Jhon Solis, 89'), Артем Довбик, Савио Предупреждения: Хуан Карлос (23'), Иньиго Лекуэ (25')
«Атлетик» в 26-м туре отправится в гости к «Бетису».
Календарь и таблица испанской Примеры
«Жирона» сыграет дома с «Райо Вальекано».