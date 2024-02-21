В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 19:39 мск. «Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: На финише регулярки «Ак Барс» имел теоретические шансы войти в первую тройку, но текущий сезон он, вероятно, закончит на четвертой позиции, которую занимает на данный момент.

В 65 матчах «Ак Барс» набрал 80 очков и на 6 баллов отстал от третьего «Салавата Юлаева» при равенстве проведенных встреч. На 2 очка казанская команда опережает пятый «Автомобилист», в активе которого такое же количество игр.

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Последние матчи: Прошлая неделя «Ак Барса» оказалась весьма успешной. Казанцы одержали три победы и пропустили всего один гол в сумме. Поочередно они обыграли «Нефтехимик» (3:0), «Металлург» Мг (2:1) и «Спартак» (3:0).

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На фоне нескольких побед над соперниками, которые решали важнейшие турнирные задачи, команда Зинэтулы Билялетдинова вошла в новую игровую неделю с очередным матчем с «Магниткой». Но в этот раз все закончилось неудачно (1:2).

Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — единственный, кто не поможет казанцам в этой игре.

Состояние команды: На финишной прямой сезона «Ак Барс» по-прежнему вынужден вести борьбу за четвертую строчку, в которой он все еще фаворит. При этом команда уже настраивается на плей-офф, стараясь наладить игру в обороне.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» по-прежнему имеет теоретические шансы на лидерство, однако на фоне соперников они сводятся почти к нулю.

По итогам 65 матчей «Локомотив» находится на третьем месте в таблице Западной конференции с 89 очками на счету. На 2 балла он отстает от «Динамо» Москва и на 4 — от СКА. Все три конкурента имеют одинаковое количество проведенных встреч.

Последние матчи: В первой половине февраля «Локомотив» стал жертвой очередной серии неудач, в рамках которой он уступил «Адмиралу» (1:2), «Северстали» (2:3 Б) и «Спартаку» (1:5), из-за чего по факту лишился реальных шансов закончить сезон на первом месте.

Однако в следующих двух встречах команда Игоря Никитина сменила курс на победный. В частности, в зрелищной и насыщенной голами игре она одержала верх над ЦСКА (5:4 ОТ), а затем без шансов разбила «Салават Юлаев» (3:0).

Не сыграют: В составе «Локомотива» нет игроков, которые пропустят эту встречу.

Состояние команды: Суровые условия борьбы не позволяют «Локомотиву» подобраться к санкт-петербуржцам, в то время как и третью строчку он вряд ли потеряет. Тем не менее последние матчи свидетельствуют о том, что ярославцы не хотят доигрывать регулярку вполсилы и пытаются набрать нужные кондиции перед плей-офф.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в девяти матчах из десяти последних на «Татнефть-Арене»

Всего в трех встречах из предыдущих десяти казанцы пропустили больше одной шайбы

Только в двух гостевых матчах «Локомотива» в 2024 году (9 игр) общая результативность преодолевала рубеж в четыре заброшенные шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.95, а победа «Локомотива» — в 3.00.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

Прогноз: На домашнем льду казанцы выглядят достаточно убедительно даже на фоне соперников уровня «Локомотива», хотя сейчас «Локо» едва ли можно сравнивать с эталоном. Безусловно, казанцев ждет непростой матч, но гостям будет еще труднее.

Ставка: «Ак Барс» победит за 2.22.

Прогноз: На текущий момент одной из сильнейших сторон обеих команд (если смотреть на показатели на дистанции) является оборона. И этот факт может подпортить общую результативность очной встречи.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.81.