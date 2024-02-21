В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 21 февраля пройдет матч «Наполи» — «Барселона». Начало — 23:00 (мск). «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Наполи» находится на 9 месте в Серии A.

При этом оборона команды не блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой 28 раз.

Коэффициенты матча Наполи — Барселона 1X2Новым игрокам 2.803.552.55Бонус$9500

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось победить. «Наполи» расписал мировую с «Дженоа» (1:1).

Вообще, неаполитанцы и близко не напоминают самих себя прошлогоднего образца. Да и лидеры команды явно сдали.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. А вот в свои ворота «Наполи» пропустил четырежды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Наполи» сейчас проводит откровенно посредственный игровой цикл. Неаполитанцы нестабильны, к тому же забивают с огромной натугой.

Есть вероятность, что вернется в строй Виктор Осимхен. Нигерийского форварда очень не хватало команде в последнем матче.

Стоит отметить, что «Наполи» традиционно сложно противостоит «Барселона». В 4 очных поединках неаполитанцы уступили дважды при 2 ничьих.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице Примеры.

Команда забила 52 мяча, пропустив в свои ворота 34.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Барселоны» 3 победы при 1 поражении

Не сыграют: Маркос Алонсо, Алехандро Бальде, Гави, Жоау Феликс, Ферран Торрес, Серхи Роберто — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Барселона» выглядит не столь мощно. Да и тот факт, что Хави уже банально дорабатывает на тренерском мостике, позитива не прибавляет.

В своем последнем поединке команда добыла трудную победу. Каталонцы сумели переиграть слабенькую «Сельту» (2:1).

Постепенно приходит в себя Роберт Левандовский. Поляк сделал дубль в последнем матче, да и вообще, обязан повести за собой партнеров.

И уж совсем очевидно, что гости, даже ряда травмированных игроков, не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество.

Статистика для ставок

«Наполи» выиграл в 8 своих последних матчах

В лазарете пребывают оба лучших бомбардира «Барсы» в Лиге чемпионов Жоау Феликс и Ферран Торрес, забившие по 3 мяча

Последняя очная встреча принесла успех каталонцам (4:2)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа гостей — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.

Прогноз: Неаполитанцы в виду провалов в чемпионате, явно намереваются бросить все силы на Лигу чемпионов.

Каталонцы имеют переполненный лазарет, к тому же часто выглядят весьма академично.

Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева во 2 тайме уверенно обыграют каталонцев.

Ставка: Фора «Наполи» во 2 тайме -1.5 за 7.40.

А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» с коэффициентом 2.45.