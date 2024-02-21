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    «Наполи» не заметит каталонцев

    «Наполи» — «Барселона». Дерзкая ставка (к. 5.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 21 февраля 2024 года

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    Хвича Кварацхелия
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 21 февраля пройдет матч «Наполи» — «Барселона». Начало — 23:00 (мск). «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 21 Февраля 2024 года
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    «Наполи»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Наполи» находится на 9 месте в Серии A.

    При этом оборона команды не блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой 28 раз.

    Коэффициенты матча Наполи — Барселона

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось победить. «Наполи» расписал мировую с «Дженоа» (1:1).

    Вообще, неаполитанцы и близко не напоминают самих себя прошлогоднего образца. Да и лидеры команды явно сдали.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. А вот в свои ворота «Наполи» пропустил четырежды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Наполи» сейчас проводит откровенно посредственный игровой цикл. Неаполитанцы нестабильны, к тому же забивают с огромной натугой.

    Есть вероятность, что вернется в строй Виктор Осимхен. Нигерийского форварда очень не хватало команде в последнем матче.

    Стоит отметить, что «Наполи» традиционно сложно противостоит «Барселона». В 4 очных поединках неаполитанцы уступили дважды при 2 ничьих.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице Примеры.

    Команда забила 52 мяча, пропустив в свои ворота 34.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Барселоны» 3 победы при 1 поражении

    Не сыграют: Маркос Алонсо, Алехандро Бальде, Гави, Жоау Феликс, Ферран Торрес, Серхи Роберто — травмированы.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Барселона» выглядит не столь мощно. Да и тот факт, что Хави уже банально дорабатывает на тренерском мостике, позитива не прибавляет.

    В своем последнем поединке команда добыла трудную победу. Каталонцы сумели переиграть слабенькую «Сельту» (2:1).

    Постепенно приходит в себя Роберт Левандовский. Поляк сделал дубль в последнем матче, да и вообще, обязан повести за собой партнеров.

    И уж совсем очевидно, что гости, даже ряда травмированных игроков, не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» выиграл в 8 своих последних матчах

    • В лазарете пребывают оба лучших бомбардира «Барсы» в Лиге чемпионов Жоау Феликс и Ферран Торрес, забившие по 3 мяча

    • Последняя очная встреча принесла успех каталонцам (4:2)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа гостей — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.

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    Прогноз: Неаполитанцы в виду провалов в чемпионате, явно намереваются бросить все силы на Лигу чемпионов.

    Каталонцы имеют переполненный лазарет, к тому же часто выглядят весьма академично.

    Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева во 2 тайме уверенно обыграют каталонцев.

    Ставка: Фора «Наполи» во 2 тайме -1.5 за 7.40.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» с коэффициентом 2.45.

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    «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» не заметит каталонцев
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