«Наполи»
Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Наполи» находится на 9 месте в Серии A.
При этом оборона команды не блещет надежностью. В 24 матчах чемпионата Италии она дала результативный сбой 28 раз.
Коэффициенты матча Наполи — Барселона
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось победить. «Наполи» расписал мировую с «Дженоа» (1:1).
Вообще, неаполитанцы и близко не напоминают самих себя прошлогоднего образца. Да и лидеры команды явно сдали.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. А вот в свои ворота «Наполи» пропустил четырежды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Наполи» сейчас проводит откровенно посредственный игровой цикл. Неаполитанцы нестабильны, к тому же забивают с огромной натугой.
Есть вероятность, что вернется в строй Виктор Осимхен. Нигерийского форварда очень не хватало команде в последнем матче.
Стоит отметить, что «Наполи» традиционно сложно противостоит «Барселона». В 4 очных поединках неаполитанцы уступили дважды при 2 ничьих.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице Примеры.
Команда забила 52 мяча, пропустив в свои ворота 34.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Барселоны» 3 победы при 1 поражении
Не сыграют: Маркос Алонсо, Алехандро Бальде, Гави, Жоау Феликс, Ферран Торрес, Серхи Роберто — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Барселона» выглядит не столь мощно. Да и тот факт, что Хави уже банально дорабатывает на тренерском мостике, позитива не прибавляет.
В своем последнем поединке команда добыла трудную победу. Каталонцы сумели переиграть слабенькую «Сельту» (2:1).
Постепенно приходит в себя Роберт Левандовский. Поляк сделал дубль в последнем матче, да и вообще, обязан повести за собой партнеров.
И уж совсем очевидно, что гости, даже ряда травмированных игроков, не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество.
Статистика для ставок
- «Наполи» выиграл в 8 своих последних матчах
- В лазарете пребывают оба лучших бомбардира «Барсы» в Лиге чемпионов Жоау Феликс и Ферран Торрес, забившие по 3 мяча
- Последняя очная встреча принесла успех каталонцам (4:2)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа гостей — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.
Прогноз: Неаполитанцы в виду провалов в чемпионате, явно намереваются бросить все силы на Лигу чемпионов.
Каталонцы имеют переполненный лазарет, к тому же часто выглядят весьма академично.
Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева во 2 тайме уверенно обыграют каталонцев.
Ставка: Фора «Наполи» во 2 тайме -1.5 за 7.40.
А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» с коэффициентом 2.45.