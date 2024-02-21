Матч «Наполи» — «Барселона» пройдет 21 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Путь в плей-офф: «Наполи» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Реалу», но оказался выше «Брагу» и «Унион Берлин».

В шести поединках группового раунда итальянский клуб набрал 10 очков из 18-ти после трех побед, одной ничьей и двух поражениях.

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Последние матчи: «Наполи» в прошлом туре чемпионата своей страны на домашнем поле потерял очки в игре с «Дженоа» (1:1).

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В 11 предыдущих матчах итальянский клуб одержал три победы при пяти поражениях и трех ничьих.

Закономерно, что с такой формой «Наполи» занимает слишком низкое, как для чемпиона, девятое место с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

В Лиге чемпионов у команды нет игрока, который забил больше одного гола. В Серии А лучшими бомбардирами неаполитанцев являются Нгонге и Осимхена.

«Барселона»

Путь в плей-офф: «Барселона» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Порту», «Шахтер» и «Антверпен».

В шести поединках группового раунда «блауграна» набрала 12 очков из 18-ти возможных, после четырех побед и двух поражений.

Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости одержали победу. На чужом поле каталонцы обыграли «Сельту» (2:1).

В четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив одержал три победы при одной ничьей.

Не сыграют: Ферран Торрес, Жоау Фелиш, Бальде, Гави и Маркос Алонсо — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Барселона» в последнее время набрала хорошую форму, ведь в четырех последних матчах не знает поражений при трех победах и одной ничьей.

Благодаря этому коллектив поднялся на третье место в таблице Ла Лиги, отставая от второй «Жироны» на два очка. При этом третий в таблице «Атлетико» клуб опережает на три балла.

Лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов — Торрес и Фелиш, у которых по три гола. В Ла Лиге с 12 голами на шестом месте самым результативным игроком каталонцев является Левандовски.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Наполи» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Наполи» хотя бы одна команда не забивала

в восьми из девяти последних матчей «Барселоны» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.50, победа «Наполи» — в 2.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В Неаполе редко кому удается забить много в ворота «адзурри».

Безусловно, в восьми из девяти последних матчей «Барселоны» было забито больше 2,5 голов, но «Наполи», даже со своими текущими проблемами, отличается неплохой обороной.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Барселона» выиграет, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Барселона» выиграет за 2.45.