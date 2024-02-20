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    «Интер» и ПСВ удачно начнут плей-офф Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» не пощадит «Брентфорд»

    Экспресс дня 20 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 20 февраля
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    Бернарду Силва
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Атлетико»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Интер» находится в отличной форме. Команда выигрывает в каждом матче и не собирается сбавлять обороты. В Серии А интриги почти нет. «Интер» лидирует с большим отрывом.

    Подопечные Симоне Индзаги могут сосредоточиться на Лиге чемпионов. В прошлом сезоне клуб дошел до финала, где проиграл «Манчестер Сити». С «Атлетико» будет трудно, но «Интер» является фаворитом домашней игры.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Атлетико» в Милане постарается прервать восьмиматчевую выигрышную серию «Интера». Однако «матрасники» больше делают ставку на ответный поединок. В Италии нужно прежде всего забить и пропустить как можно меньше.

    17 февраля «Атлетико» поднял настроение фанатам в домашнем матче Примеры с «Лас-Пальмасом». Подопечные Диего Симеоне реабилитировались за предыдущие неудачи, разгромив соперника со счетом 5:0.

    Ставка: Победа «Интера» за 1.81.

    ПСВ — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Лига чемпионов

    Можно считать, что ПСВ уже выиграл чемпионат Голландии-2023/24. Команда очень уверенно лидирует, не проиграв ни одной встречи. По итогам 22-х матчей у Эйндховена 20 побед и две ничьи.

    Конечно, игра Лиги чемпионов — совершенно другой уровень. Но ПСВ по силам победить дома. Букмекеры в предстоящей встрече считают фаворитом именно голландскую команду.

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    «Боруссия» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов из очень сложной группы. В квартете также выступали «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». «Шмели» в итоге финишировали на первой строчке, набрав 11 очков в шести матчах.

    В чемпионате Германии дортмундцы пока идут в зоне Лиги чемпионов. «Боруссия» занимает 4-е место, записав в актив 41 очко в 22-х поединках.

    Ставка: Победа ПСВ с форой (0) за 1.64.

    «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» проведет перенесенный матч 18-го тура АПЛ. Игра очень важная. В случае победы «горожане» поднимутся на 2-е место в таблице и сократят отставание от лидирующего «Ливерпуля» до одного очка.

    У команды Хосепа Гвардиолы впечатляющие результаты. Клуб с учетом всех турниров из последних 10 матчей выиграл девять. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением. Скорее всего, хозяева победят с разгромным счетом

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брентфорд» идет на 14-м месте в таблице АПЛ. Команда набрала 25 очков в 24 играх. Визит на «Этихад» не предвещает ничего хорошего. Не ждут сенсации и букмекеры.

    Главная задача «Брентфорда» — как можно дольше сохранять ворота в неприкосновенности. Гости в первую очередь сделают ставку на организованную оборону, но атака у «Сити» сейчас очень мощная.

    Ставка: Обе команды не забьют за 1.77.

    Общий коэффициент — 5.25.

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    Экспресс дня 20 февраля: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Экспресс. «Интер» и ПСВ удачно начнут плей-офф Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» не пощадит «Брентфорд»
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