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    Миннен не оставит Гадеки ни единого шанса?

    Миннен — Гадеки. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

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    Грит Миннен
    Бельгийка Грит Миннен и австралийка Оливия Гадеки встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Миннен — Гадеки, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Грет Миннен

  • Бельгия
    •  Грет Миннен 15:00 Оливия Гадеки

    Оливия Гадеки

  • Австралия
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    Грит Миннен

    С наступлением лета выступления Миннен значительно улучшились, хотя из года в год было практически всегда наоборот.

    Без сомнений, главным достижением бельгийки по сезону является победа на недавнем турнире в Ноттингеме.

    Все эти достижения говорят за то, что Миннен постепенно переходит в иной класс теннисисток, но это процесс затянулся на достаточно длительное время.

    Если бельгийка недооценит Гадеки, то может довольно серьезно поплатиться уже на старте престижного соревнования.

    Оливия Гадеки

    Общий уровень игры Гадеки оставляет желать лучшего, но даже у нее случается несколько турниров в году, где она по-настоящему выстреливает.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    За семь последних поединков австралийка смогла записать на свой счет всего лишь одну победу, что никак не может радовать поклонников её тенниса в преддверии старта «Уимблдона».

    Парадокс состоит в том, что как раз на этом большом старте Гадеки как раз и может выдать свой лучший старт по этому сезону.

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    В первом круге ей играть против Миннен, которая котируется в женском теннисном туре не очень высоко, но этот травяной сезон ей удается на славу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Миннен — 1.26, победа Гадеки — 4.26.

    Прогноз: Миннен легко пробьется во второй круг.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.92.

    Альтернативный прогноз: Не получится равного тенниса, поскольку бельгийка сейчас на серьезном подъеме.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннен — Гадеки?

    Матч Миннен — Гадеки состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннен — Гадеки?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннен — Гадеки?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннен — Гадеки?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннен — Гадеки?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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