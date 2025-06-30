Биррелл — Векич. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Австралийка Кимберли Биррелл и хорватка Донна Векич встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Биррелл — Векич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кимберли Биррелл

За время нахождения Биррелл в туре сложилось устойчивое мнение, что она играет лучше всего на траве, и для нее сейчас лучшее время сезона.

На британских турнирах она достаточно неплохо выступила, добравшись до четвертьфинала соревнований в Бирмингеме, а также до второго раунда в Истбурне, начав с квалификации.

Из десяти сыгранных матчей на траве Кимберли одержала победы в шести встречах, а более 50 процентов побед на таком сложном покрытии — это серьезное достижение.

Против Векич будет интересный матч, поскольку австралийка на подъёме, а балканская теннисистка в явном упадке.

Донна Векич

Теннисный возраст Векич еще даже не добрался до экватора карьеры, а высказываться о её игре в восторженных тонах приходится довольно часто.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Одним из таких соревнований стал прошлогодний «Уимблдон», на котором Донна забралась в полуфинал турнира, что стало её лучшим результатам за все время игры на турнирах Большого Шлема.

Однако на последних соревнованиях игра у Донны совсем не клеилась, поскольку за пять матчей она смогла одержать всего лишь одну победу.

Хочется верить, что на любимом «Уимблдоне» хорватка вспомнит, как она умеет играть на траве и продвинется по дистанции турнира достаточно прилично.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Биррелл — 2.75, победа Векич — 1.51.

Прогноз: Векич выглядит более предпочтительной победительницей предстоящего поединка.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.75.

Альтернативный прогноз: Биррелл не справится с давлением и проиграет свой матч максимально рано.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.52.