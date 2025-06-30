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    Биррелл доставит проблемы Векич?

    Биррелл — Векич. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Биррелл — Векич
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    Кимберли Биррелл
    Австралийка Кимберли Биррелл и хорватка Донна Векич встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Биррелл — Векич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Кимберли Биррелл

  • Австралия
    •  Кимберли Биррелл 13:00 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
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    Кимберли Биррелл

    За время нахождения Биррелл в туре сложилось устойчивое мнение, что она играет лучше всего на траве, и для нее сейчас лучшее время сезона.

    На британских турнирах она достаточно неплохо выступила, добравшись до четвертьфинала соревнований в Бирмингеме, а также до второго раунда в Истбурне, начав с квалификации.

    Из десяти сыгранных матчей на траве Кимберли одержала победы в шести встречах, а более 50 процентов побед на таком сложном покрытии — это серьезное достижение.

    Против Векич будет интересный матч, поскольку австралийка на подъёме, а балканская теннисистка в явном упадке.

    Донна Векич

    Теннисный возраст Векич еще даже не добрался до экватора карьеры, а высказываться о её игре в восторженных тонах приходится довольно часто.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Одним из таких соревнований стал прошлогодний «Уимблдон», на котором Донна забралась в полуфинал турнира, что стало её лучшим результатам за все время игры на турнирах Большого Шлема.

    Однако на последних соревнованиях игра у Донны совсем не клеилась, поскольку за пять матчей она смогла одержать всего лишь одну победу.

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    Хочется верить, что на любимом «Уимблдоне» хорватка вспомнит, как она умеет играть на траве и продвинется по дистанции турнира достаточно прилично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Биррелл — 2.75, победа Векич — 1.51.

    Прогноз: Векич выглядит более предпочтительной победительницей предстоящего поединка.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.75.

    Альтернативный прогноз: Биррелл не справится с давлением и проиграет свой матч максимально рано.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.52.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Биррелл — Векич?

    Матч Биррелл — Векич состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Биррелл — Векич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Биррелл — Векич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Биррелл — Векич?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Биррелл — Векич?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Биррелл — Векич: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Биррелл доставит проблемы Векич?
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