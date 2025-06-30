ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер» Кристофер Нкунку празднует голБуря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал ПаулиньоДрама в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого»
    Все новости спорта

    Ли выбьет Голубич на старте «Уимблдона»?

    Ли — Голубич. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Виктория Голубич
    Прогноз и ставки на Ли — Голубич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Голубич
    Американка Энн Ли и швейцарка Виктория Голубич встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Голубич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Энн Ли

  • США
    •  Энн Ли 16:30 Виктория Голубич

    Виктория Голубич

  • Швейцария
    •

    Энн Ли

    За этот сезон Ли прибавила в стабильности, но из категории среднего класса она так и не пошла на повышение.

    У американки прорезался косой короткий кросс, который она пробовала исполнять на самом старте своей карьеры, но потом отказалась от этой идеи.

    В четырех последних матчах американка смогла записать на свой счет всего лишь одну победу, что довольно тревожно в преддверии старта «Уимблдона».

    В матче против Голубич у Ли не получится делать все что она хочет, поскольку швейцарка способна взять на себя роль первого номера в этой игре.

    Виктория Голубич

    На протяжении всей карьеры сильной стороной Голубич была игра на траве. В последние годы результаты на этом покрытии у нее немного упали, но все равно они вполне сносные.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На одном из последних сыгранных турниров в Илкли Виктория могла забраться в полуфинал, хотя явно рассчитывала на победу в нем.

    Опыт игры на траве должен дать швейцарке преимущество на старте турнира, тем более ей игра против сравнимой по силам соперницей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Против Ли нужно быстро двигать мяч и переводить мяч из одной стороны корта на другую, как можно ближе к линиям. Это делать Голубич вполне может оказаться по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Ли — 2.38, победа Голубич — 1.65.

    Прогноз: У Виктории больше шансов забрать себе игру в этом поединке.

    Ставка: Ф2 (-2) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Будет конкурентный теннис, поэтому вполне можно закладываться на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.44.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ли — Голубич?

    Матч Ли — Голубич состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ли — Голубич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ли — Голубич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.78.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ли — Голубич?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ли — Голубич?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ли — Голубич: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Ли выбьет Голубич на старте «Уимблдона»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры