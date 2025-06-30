Ли — Голубич. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Энн Ли
Виктория Голубич
Энн Ли
За этот сезон Ли прибавила в стабильности, но из категории среднего класса она так и не пошла на повышение.
У американки прорезался косой короткий кросс, который она пробовала исполнять на самом старте своей карьеры, но потом отказалась от этой идеи.
В четырех последних матчах американка смогла записать на свой счет всего лишь одну победу, что довольно тревожно в преддверии старта «Уимблдона».
В матче против Голубич у Ли не получится делать все что она хочет, поскольку швейцарка способна взять на себя роль первого номера в этой игре.
Виктория Голубич
На протяжении всей карьеры сильной стороной Голубич была игра на траве. В последние годы результаты на этом покрытии у нее немного упали, но все равно они вполне сносные.
На одном из последних сыгранных турниров в Илкли Виктория могла забраться в полуфинал, хотя явно рассчитывала на победу в нем.
Опыт игры на траве должен дать швейцарке преимущество на старте турнира, тем более ей игра против сравнимой по силам соперницей.
Против Ли нужно быстро двигать мяч и переводить мяч из одной стороны корта на другую, как можно ближе к линиям. Это делать Голубич вполне может оказаться по силам.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Ли — 2.38, победа Голубич — 1.65.
Прогноз: У Виктории больше шансов забрать себе игру в этом поединке.
- 1.99Дардери — Сафиуллин: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.16Ройер — Циципас: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.08Норри — Баутиста-Агут: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Ставка: Ф2 (-2) за 1.78.
Альтернативный прогноз: Будет конкурентный теннис, поэтому вполне можно закладываться на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.44.