Ли — Голубич. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Американка Энн Ли и швейцарка Виктория Голубич встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Голубич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Энн Ли

За этот сезон Ли прибавила в стабильности, но из категории среднего класса она так и не пошла на повышение.

У американки прорезался косой короткий кросс, который она пробовала исполнять на самом старте своей карьеры, но потом отказалась от этой идеи.

В четырех последних матчах американка смогла записать на свой счет всего лишь одну победу, что довольно тревожно в преддверии старта «Уимблдона».

В матче против Голубич у Ли не получится делать все что она хочет, поскольку швейцарка способна взять на себя роль первого номера в этой игре.

Виктория Голубич

На протяжении всей карьеры сильной стороной Голубич была игра на траве. В последние годы результаты на этом покрытии у нее немного упали, но все равно они вполне сносные.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На одном из последних сыгранных турниров в Илкли Виктория могла забраться в полуфинал, хотя явно рассчитывала на победу в нем.

Опыт игры на траве должен дать швейцарке преимущество на старте турнира, тем более ей игра против сравнимой по силам соперницей.

Против Ли нужно быстро двигать мяч и переводить мяч из одной стороны корта на другую, как можно ближе к линиям. Это делать Голубич вполне может оказаться по силам.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Ли — 2.38, победа Голубич — 1.65.

Прогноз: У Виктории больше шансов забрать себе игру в этом поединке.

Ставка: Ф2 (-2) за 1.78.

Альтернативный прогноз: Будет конкурентный теннис, поэтому вполне можно закладываться на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.44.