Бондар — Свитолина. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Венгерка Анна Бондар и украинка Элина Свитолина встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бондар — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анна Бондар

Уровень игры Бондар в теннис довольно средний, но зато она держит его на протяжении всей карьеры.

Венгерка не относится к категории тех, кто подвержен перепадам настроения, поэтому она спокойно может склонить в свою сторону почти проигранный поединок.

Анна сыграла только один матч на траве и проиграла его австралийке Биррелл. Зато на самом флажке официально завершившегося грунтового сезона она могла взять титул в итальянском Бари, но в финале Бондар проиграла румынке Тодони.

В матче против Свитолиной ей будет крайне тяжело, поскольку украинка стабильно сильна на всех покрытиях.

Элина Свитолина

Уровень Свитолиной который год держится максимально высоко, и уже который год подряд именно её можно назвать главной украинской теннисисткой в туре.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

За последнее время Элина подтвердила свой высокий класс везде, где только было можно, а успешная игра на «Ролан Гаррос» — яркое тому подтверждение.

На прошлой неделе в Бад Хомбурге украинка проиграла во втором круге бразильянке Аддад Майа.

На «Уимблдоне» уровень концентрации Элины будет совсем иной, поэтому никто не удивится, если она заберется по турниру максимально далеко.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Бондар — 12.00, победа Свитолиной — 1.06.

Прогноз: Свитолина неплохо разомнется в первом круге «Уимблдона».

Ставка: Ф2 (-6.5) за 1.86.

Альтернативный прогноз: В матче не будет борьбы, а соответственно и большого количества сыгранных геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.65.