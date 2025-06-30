ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер» Кристофер Нкунку празднует голБуря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал ПаулиньоДрама в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого»
    Все новости спорта

    Свитолина хорошо разомнется в первом круге?

    Бондар — Свитолина. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элина Свитолина Прогнозы на Уимблдон
    Прогноз и ставки на Бондар — Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина
    Венгерка Анна Бондар и украинка Элина Свитолина встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бондар — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Анна Бондар

  • Венгрия
    •  Анна Бондар 13:00 Элина Свитолина

    Элина Свитолина

  • Украина
    •

    Анна Бондар

    Уровень игры Бондар в теннис довольно средний, но зато она держит его на протяжении всей карьеры.

    Венгерка не относится к категории тех, кто подвержен перепадам настроения, поэтому она спокойно может склонить в свою сторону почти проигранный поединок.

    Анна сыграла только один матч на траве и проиграла его австралийке Биррелл. Зато на самом флажке официально завершившегося грунтового сезона она могла взять титул в итальянском Бари, но в финале Бондар проиграла румынке Тодони.

    В матче против Свитолиной ей будет крайне тяжело, поскольку украинка стабильно сильна на всех покрытиях.

    Элина Свитолина

    Уровень Свитолиной который год держится максимально высоко, и уже который год подряд именно её можно назвать главной украинской теннисисткой в туре.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    За последнее время Элина подтвердила свой высокий класс везде, где только было можно, а успешная игра на «Ролан Гаррос» — яркое тому подтверждение.

    На прошлой неделе в Бад Хомбурге украинка проиграла во втором круге бразильянке Аддад Майа.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    На «Уимблдоне» уровень концентрации Элины будет совсем иной, поэтому никто не удивится, если она заберется по турниру максимально далеко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Бондар — 12.00, победа Свитолиной — 1.06.

    Прогноз: Свитолина неплохо разомнется в первом круге «Уимблдона».

    Ставка: Ф2 (-6.5) за 1.86.

    Альтернативный прогноз: В матче не будет борьбы, а соответственно и большого количества сыгранных геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бондар — Свитолина?

    Матч Бондар — Свитолина состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бондар — Свитолина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бондар — Свитолина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бондар — Свитолина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бондар — Свитолина?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бондар — Свитолина: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Свитолина хорошо разомнется в первом круге?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры