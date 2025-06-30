Бондар — Свитолина. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Анна Бондар
Элина Свитолина
Анна Бондар
Уровень игры Бондар в теннис довольно средний, но зато она держит его на протяжении всей карьеры.
Венгерка не относится к категории тех, кто подвержен перепадам настроения, поэтому она спокойно может склонить в свою сторону почти проигранный поединок.
Анна сыграла только один матч на траве и проиграла его австралийке Биррелл. Зато на самом флажке официально завершившегося грунтового сезона она могла взять титул в итальянском Бари, но в финале Бондар проиграла румынке Тодони.
В матче против Свитолиной ей будет крайне тяжело, поскольку украинка стабильно сильна на всех покрытиях.
Элина Свитолина
Уровень Свитолиной который год держится максимально высоко, и уже который год подряд именно её можно назвать главной украинской теннисисткой в туре.
За последнее время Элина подтвердила свой высокий класс везде, где только было можно, а успешная игра на «Ролан Гаррос» — яркое тому подтверждение.
На прошлой неделе в Бад Хомбурге украинка проиграла во втором круге бразильянке Аддад Майа.
На «Уимблдоне» уровень концентрации Элины будет совсем иной, поэтому никто не удивится, если она заберется по турниру максимально далеко.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Бондар — 12.00, победа Свитолиной — 1.06.
Прогноз: Свитолина неплохо разомнется в первом круге «Уимблдона».
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Ставка: Ф2 (-6.5) за 1.86.
Альтернативный прогноз: В матче не будет борьбы, а соответственно и большого количества сыгранных геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.65.