Легечка — Дельен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Чех Иржи Легечка сыграет против боливийца Уго Дельена в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Дельен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи слабо провел весенний отрезок сезона, но ему к британскому мэйджору ему все-таки удалось набрать оптимальную форму. Как раз за неделю до Уимблдона чешский теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Лондоне.

В финале Легечка проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 7:5, 6:7, 6:2.

В остальных раундах Легечка обыграл Алекса Де Минора, Габриэля Диалло, Джейкоба Фернли и Джека Дрейпера.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На турнире в Штутгарте Иржи прошел два раунда — выиграл у Бенжамена Бонзи и Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил Бену Шелтону.

Дельен

Уго по-прежнему находится в первой сотне рейтинга, благодаря чему ему не пришлось участвовать в квалификации.

В отличие от Легечки, боливиец в этом году еще ни разу не играл на траве.

Большую часть матчей (38 из 41) Дельен провел на грунте. При этом свои лучшие результаты он демонстрировал исключительно на «челленджерах».

В предыдущих сезонах Дельен не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Легечка спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Дельена можно поставить за 16.25.

Прогноз: это один из тех матчей, где фаворит, скорее всего, выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-9,5) за 1.92.