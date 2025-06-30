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    Сможет ли Легечка разгромить боливийского грунтовика?

    Легечка — Дельен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Дельен
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против боливийца Уго Дельена в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Дельен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Легечка

    Иржи слабо провел весенний отрезок сезона, но ему к британскому мэйджору ему все-таки удалось набрать оптимальную форму.  Как раз за неделю до Уимблдона чешский теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Лондоне.

    В финале Легечка проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 7:5, 6:7, 6:2.

    В остальных раундах Легечка обыграл Алекса Де Минора, Габриэля Диалло, Джейкоба Фернли и Джека Дрейпера.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На турнире в Штутгарте Иржи прошел два раунда — выиграл у Бенжамена Бонзи и Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил Бену Шелтону.

    Дельен

    Уго по-прежнему находится в первой сотне рейтинга, благодаря чему ему не пришлось участвовать в квалификации.

    В отличие от Легечки, боливиец в этом году еще ни разу не играл на траве.

    Большую часть матчей (38 из 41) Дельен провел на грунте. При этом свои лучшие результаты он демонстрировал исключительно на «челленджерах».

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    В предыдущих сезонах Дельен не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Легечка спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Дельена можно поставить за 16.25.

    Прогноз: это один из тех матчей, где фаворит, скорее всего, выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-9,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Легечка — Дельен?

    Матч Легечка — Дельен состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Легечка — Дельен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Легечки с форой по геймам (-9,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Легечка — Дельен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Легечки с форой по геймам (-9,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Легечка — Дельен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Легечка — Дельен?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Легечка спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Дельена можно поставить за 16.25.

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