Легечка — Дельен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Легечка
Иржи слабо провел весенний отрезок сезона, но ему к британскому мэйджору ему все-таки удалось набрать оптимальную форму. Как раз за неделю до Уимблдона чешский теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Лондоне.
В финале Легечка проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 7:5, 6:7, 6:2.
В остальных раундах Легечка обыграл Алекса Де Минора, Габриэля Диалло, Джейкоба Фернли и Джека Дрейпера.
На турнире в Штутгарте Иржи прошел два раунда — выиграл у Бенжамена Бонзи и Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил Бену Шелтону.
Дельен
Уго по-прежнему находится в первой сотне рейтинга, благодаря чему ему не пришлось участвовать в квалификации.
В отличие от Легечки, боливиец в этом году еще ни разу не играл на траве.
Большую часть матчей (38 из 41) Дельен провел на грунте. При этом свои лучшие результаты он демонстрировал исключительно на «челленджерах».
В предыдущих сезонах Дельен не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Легечка спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Дельена можно поставить за 16.25.
Прогноз: это один из тех матчей, где фаворит, скорее всего, выиграет с разгромным счетом.
- 1.92Риндеркнеш — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.68Картал — Остапенко: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.85Дарт — Галфи: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-9,5) за 1.92.