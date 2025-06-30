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    Осака без особых проблем начнет «Уимблдон»?

    Осака — Гибсон. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Гибсон
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака и австралийка Талия Гибсон встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Гибсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Наоми Осака

  • Япония
    •  Наоми Осака 18:30 Талия Гибсон

    Талия Гибсон

  • Австралия
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    Наоми Осака

    За последние месяцы Осака ещё больше превратилась из некогда топовой теннисистки в посмешище.

    Поведение на корте в большинстве матчей с её участие просто безобразное, а победы даже над не самыми сильными соперницами даются с большим трудом.

    На недавнем «Ролан Гаррос» японка так и вовсе проиграла в первом круге соревнований, но и соперница ей попалась хуже не придумаешь.

    Надежд на то, что у Наоми что-то получится на кортах «Уимблдона» не очень много, но проходить первый круг азиатка должна по дефолту.

    Талия Гибсон

    За время пребывания во взрослом теннисном туре Гибсон не отметилась никакими выдающимися достижениями, хотя по юниорам она выглядела довольно бодро.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Сейчас у Талии период возрождения, и три победы в рамках квалификации «Уимблдона» только подтверждают этот тезис.

    Перед этим австралийка весьма неплохо выступила в Илкли, где смогла добраться до четвертьфинала, где ей путь преградила американка Йович.

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    В поединке против неуравновешенной Осаки у Талии есть шансы на победу, если японка будет психовать каждый раз, когда будет совершать очередную невынужденную ошибку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Осаки — 1.13, победа Гибсон — 7.20.

    Прогноз: Осака даже со всеми своими фокусами должна проходить по дистанции дальше.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.69.

    Альтернативный прогноз: В поединке не получится упорной игры, поскольку класс соперниц довольно серьёзно разнится

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Осака — Гибсон?

    Матч Осака — Гибсон состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Осака — Гибсон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Осака — Гибсон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.69.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Осака — Гибсон?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Осака — Гибсон?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Осака — Гибсон: прогноз и ставка за 1.69, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Осака без особых проблем начнет «Уимблдон»?
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