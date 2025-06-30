Крюгер — Стойсавлевич. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Американка Эшлин Крюгер и британка Мика Стойсавлевич встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Стойсавлевич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эшлин Крюгер

За последний год Крюгер пережила много превратностей теннисной судьбы, но остаться в районе первой тридцатки рейтинга ей все же удалось.

В пяти последних матчах Эшлин смогла выиграть всего лишь раз, а основные компоненты игры начала барахлить, как и на самом старте сезона.

При этом у американки было и несколько отличных соревнований, одно из которых пришлось на турнир в Майами, где Крюгер играла в четвертом раунде, но проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

На быстрых кортах Великобритании у Эшлин вряд ли получится сыграть в тот теннис, который от нее все ждут, но соперница у нее по первому кругу совсем неопытная.

Мика Стойсавлевич

Молодой Стойсавлевич всего 16 лет, а она уже в основной сетке «Уимблдона» и отнюдь не намеревается быть там статисткой.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Пока что она попала в основную сетку самого престижного травяного турнира через «уайлд кард», но выданные ей авансы вполне обоснованы.

Сейчас Мика обстреливается исключительно на фьючерсах разных категорий, но там она добивается довольно весомых успехов, которые позволяют узнавать о новой теннисистке в женском взрослом туре.

Над 16-летней теннисисткой не будет никакого груза ответственности на первом в жизни турнира категории Большого Шлема, поэтому она вполне может осложнить жизнь неидеальной Крюгер.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Крюгер — 1.13, победа Стойсавлевич — 7.07.

Прогноз: Крюгер преподаст урок мастерства юной британке.

Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.79.

Альтернативный прогноз: Крюгер без каких-либо проблем справится с молодой теннисисткой из Великобритании.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.65.