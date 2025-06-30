ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер» Кристофер Нкунку празднует голБуря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал ПаулиньоДрама в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого»
    Все новости спорта

    Крюгер не испытает проблем с юной британкой?

    Крюгер — Стойсавлевич. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Уимблдон
    Прогноз и ставки на Крюгер — Стойсавлевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эшлин Крюгер
    Американка Эшлин Крюгер и британка Мика Стойсавлевич встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Стойсавлевич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Эшлин Крюгер

  • США
    •  Эшлин Крюгер 18:30 Mika Stojsavljevic

    Mika Stojsavljevic

  • Уимблдон. Женщины
    •

    Эшлин Крюгер

    За последний год Крюгер пережила много превратностей теннисной судьбы, но остаться в районе первой тридцатки рейтинга ей все же удалось.

    В пяти последних матчах Эшлин смогла выиграть всего лишь раз, а основные компоненты игры начала барахлить, как и на самом старте сезона.

    При этом у американки было и несколько отличных соревнований, одно из которых пришлось на турнир в Майами, где Крюгер играла в четвертом раунде, но проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

    На быстрых кортах Великобритании у Эшлин вряд ли получится сыграть в тот теннис, который от нее все ждут, но соперница у нее по первому кругу совсем неопытная.

    Мика Стойсавлевич

    Молодой Стойсавлевич всего 16 лет, а она уже в основной сетке «Уимблдона» и отнюдь не намеревается быть там статисткой.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Пока что она попала в основную сетку самого престижного травяного турнира через «уайлд кард», но выданные ей авансы вполне обоснованы.

    Сейчас Мика обстреливается исключительно на фьючерсах разных категорий, но там она добивается довольно весомых успехов, которые позволяют узнавать о новой теннисистке в женском взрослом туре.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Над 16-летней теннисисткой не будет никакого груза ответственности на первом в жизни турнира категории Большого Шлема, поэтому она вполне может осложнить жизнь неидеальной Крюгер.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Крюгер — 1.13, победа Стойсавлевич — 7.07.

    Прогноз: Крюгер преподаст урок мастерства юной британке.

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Крюгер без каких-либо проблем справится с молодой теннисисткой из Великобритании.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крюгер — Стойсавлевич?

    Матч Крюгер — Стойсавлевич состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Крюгер — Стойсавлевич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крюгер — Стойсавлевич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крюгер — Стойсавлевич?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крюгер — Стойсавлевич?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крюгер — Стойсавлевич: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Крюгер не испытает проблем с юной британкой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры