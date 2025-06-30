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    Мертенс легко справится с нестабильной чешкой?

    Мертенс — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мертенс — Фрухвиртова
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    Элиза Мертенс
    Бельгийка Элиза Мертенс и чешка Линда Фрухвиртова встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Фрухвиртова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •  Элисе Мертенс 18:30 Линда Фрухвиртова

    Линда Фрухвиртова

  • Чехия
    •

    Элиза Мертенс

    Свой высокий класс Мертенс подтверждает из года в год, но прыгнуть выше головы ей пока что не удается.

    Одно из сильных черт бельгийки является характер, что она отлично продемонстрировала на недавнем травяном турнире в Хертогенбосе, отыграв у Александровой 11 (!) матчболов.

    В итоге тот голландский турнир Элиза выиграла, и настроение в преддверии стартующего «Уимблдона» у нее соответствующее.

    В первом круге против Фрухвиртовой придется постараться, ибо чешка может играть безошибочно практически весь матч.

    Линда Фрухвиртова

    Проблемы с мотивацией и здоровьем делают из Фрухвиртовой рядовую теннисистку, которая может выдать серию классных матчей всего пару раз за год.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Одним из таких прорывов была игра на недавнем старте в Ноттингеме, где Линда неожиданно для всех добралась до финала, но там без всякой борьбы проиграла бельгийке Миннен.

    Таких решающих матчей по карьере у Линды набралось уже больше десятка, и пока что она не знает, как справляться с давлением в таких ситуациях.

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    В первом круге «Уимблдона» ей играть против другой бельгийки по фамилии Мертенс, и шансов на выход во второй круг не очень много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Мертенс — 1.29, победа Фрухвиртовой — 4.03.

    Прогноз: Есть уверенность в легкой победе бельгийки.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Хочется верить в равную игру, но её не получится.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.52.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мертенс — Фрухвиртова?

    Матч Мертенс — Фрухвиртова состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мертенс — Фрухвиртова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мертенс — Фрухвиртова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мертенс — Фрухвиртова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мертенс — Фрухвиртова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Мертенс — Фрухвиртова: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Мертенс легко справится с нестабильной чешкой?
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