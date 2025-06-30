Мертенс — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Элисе Мертенс
Линда Фрухвиртова
Элиза Мертенс
Свой высокий класс Мертенс подтверждает из года в год, но прыгнуть выше головы ей пока что не удается.
Одно из сильных черт бельгийки является характер, что она отлично продемонстрировала на недавнем травяном турнире в Хертогенбосе, отыграв у Александровой 11 (!) матчболов.
В итоге тот голландский турнир Элиза выиграла, и настроение в преддверии стартующего «Уимблдона» у нее соответствующее.
В первом круге против Фрухвиртовой придется постараться, ибо чешка может играть безошибочно практически весь матч.
Линда Фрухвиртова
Проблемы с мотивацией и здоровьем делают из Фрухвиртовой рядовую теннисистку, которая может выдать серию классных матчей всего пару раз за год.
Одним из таких прорывов была игра на недавнем старте в Ноттингеме, где Линда неожиданно для всех добралась до финала, но там без всякой борьбы проиграла бельгийке Миннен.
Таких решающих матчей по карьере у Линды набралось уже больше десятка, и пока что она не знает, как справляться с давлением в таких ситуациях.
В первом круге «Уимблдона» ей играть против другой бельгийки по фамилии Мертенс, и шансов на выход во второй круг не очень много.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Мертенс — 1.29, победа Фрухвиртовой — 4.03.
Прогноз: Есть уверенность в легкой победе бельгийки.
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Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.82.
Альтернативный прогноз: Хочется верить в равную игру, но её не получится.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.52.