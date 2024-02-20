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    ЦСКА уверенно расправится с химчанами

    ЦСКА — «Химки». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Химки»
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    Антон Заболотный
    В рамках международного товарищеского поединка 20 февраля пройдет матч ЦСКА — «Химки». Начало — 16:00 (мск). ЦСКА — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Эта команда весьма уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 6 контрольных поединков были выиграны 5. Уступили армейцы только в товарищеском поединке с «Сочи» (1:2).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке ЦСКА добыл викторию над «Родиной» (4:0).

    В 6 товарищеских матчах подопечные Владимира Федотова настреляли 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 5 мячей.

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    Вот только форварды Федор Чалов и Антон Заболотный пока не столь результативны. Зато неплохой цикл проводит хавбек Иван Обляков.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ЦСКА неплохо выглядит в атаке. Так что в этой встрече команда Федотова явно не отступит от своих принципов.

    Поединки с «Химками» для команды традиционно складываются неплохо. Из 3 последних очных встреч армейцы выиграли дважды.

    Наверняка армейцы будут действовать первым номером. Команда Федотова явно превосходит соперника в классе.

    «Химки»

    Турнирное положение: «Химки» продолжает свою серию контрольных поединков.

    В 5 товарищеских поединках химчане 3 раза праздновали викторию.

    Последние матчи: в своем последнем поединке «Химки» нанесли поражение «Шиннику» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Химки» выглядит весьма монолитным коллективом. Да и вообще, команда ставит задачу вернуться в РПЛ.

    На сборах «Химки» проиграли лишь однажды. Команда досадным образом уступила узбекскому «Олимпику» (1:2).

    При этом «Химки» не сумели справиться с КАМАЗом (1:1). Да и скромный новороссийский «Черноморец» был обыгран с трудом (1:0).

    Статистика для ставок

    • ЦСКА выиграл в 5 из 6 своих спаррингов

    • «Химки» в 4 своих последних матчах забивают по 1 голу

    • ЦСКА почти 2 года не обыгрывает химчанам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа соперника — в скромные 5.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.38 и 2.72.

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    Прогноз: Москвичи по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    Команда Федотова явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же химчане не столь стабильны.

    Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.42

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