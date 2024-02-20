В рамках международного товарищеского поединка 20 февраля пройдет матч ЦСКА — «Химки». Начало — 16:00 (мск). ЦСКА — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Эта команда весьма уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 6 контрольных поединков были выиграны 5. Уступили армейцы только в товарищеском поединке с «Сочи» (1:2).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке ЦСКА добыл викторию над «Родиной» (4:0).

В 6 товарищеских матчах подопечные Владимира Федотова настреляли 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 5 мячей.

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Вот только форварды Федор Чалов и Антон Заболотный пока не столь результативны. Зато неплохой цикл проводит хавбек Иван Обляков.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ЦСКА неплохо выглядит в атаке. Так что в этой встрече команда Федотова явно не отступит от своих принципов.

Поединки с «Химками» для команды традиционно складываются неплохо. Из 3 последних очных встреч армейцы выиграли дважды.

Наверняка армейцы будут действовать первым номером. Команда Федотова явно превосходит соперника в классе.

«Химки»

Турнирное положение: «Химки» продолжает свою серию контрольных поединков.

В 5 товарищеских поединках химчане 3 раза праздновали викторию.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Химки» нанесли поражение «Шиннику» со счетом 1:0.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Химки» выглядит весьма монолитным коллективом. Да и вообще, команда ставит задачу вернуться в РПЛ.

На сборах «Химки» проиграли лишь однажды. Команда досадным образом уступила узбекскому «Олимпику» (1:2).

При этом «Химки» не сумели справиться с КАМАЗом (1:1). Да и скромный новороссийский «Черноморец» был обыгран с трудом (1:0).

Статистика для ставок

ЦСКА выиграл в 5 из 6 своих спаррингов

«Химки» в 4 своих последних матчах забивают по 1 голу

ЦСКА почти 2 года не обыгрывает химчанам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа соперника — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.38 и 2.72.

Прогноз: Москвичи по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

Команда Федотова явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же химчане не столь стабильны.

Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.42