«Локомотив» выиграл у клуба из ОАЭ со счетом 11:1

Московскийодержал разгромную победу над, который представляет второй дивизион чемпионата ОАЭ.

Товарищеский матч в Дубае завершился со счетом 11:1 в пользу «Локомотива».

Автором хет-трика в составе «железнодорожников» стал Владислав Сарвели. Остальные голы забили Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков, Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив»: Худяков (Гильерме, 46), Самошников, Фассон (Щетинин, 46), Магкеев, Ненахов (Сильянов, 72), Батраков, Сарвели (Хамулич, 46), Жемалетдинов (Погостнов, 46), Пиняев (Радиковский, 46), Раков, Дзюба.

В следующем матче «Локомотив» 24 февраля сыграет с «Ростовом».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В первом официальном матче после зимней паузы команда Михаила Галактионова встретится с «Динамо». Эта игра состоится 3 марта в Москве на стадионе имени Льва Яшина.