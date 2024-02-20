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    «Локомотив» выиграл у клуба из ОАЭ со счетом 11:1

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    Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Гульф Юнайтед», который представляет второй дивизион чемпионата ОАЭ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Товарищеский матч в Дубае завершился со счетом 11:1 в пользу «Локомотива».

    Автором хет-трика в составе «железнодорожников» стал Владислав Сарвели. Остальные голы забили Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков, Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.

    «Локомотив»: Худяков (Гильерме, 46), Самошников, Фассон (Щетинин, 46), Магкеев, Ненахов (Сильянов, 72), Батраков, Сарвели (Хамулич, 46), Жемалетдинов (Погостнов, 46), Пиняев (Радиковский, 46), Раков, Дзюба.

    В следующем матче «Локомотив» 24 февраля сыграет с «Ростовом».

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