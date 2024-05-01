Представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева встретятся в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 13:00 мск. Путинцева — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Путинцева

Юлия, конечно, не перестает удивлять — она дошла до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд.

В конце марта одна из самых эмоциональных теннисисток попала в восьмерку лучших на турнире в Майами.

В четвертом раунде мадридского турнира Путинцева одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной — 3:6, 6:2, 6:2.

Интересно, что в первом сете она вела 3:0, но в итоге отдала шесть геймов подряд, а вместе с ними и партию. Правда, в дальнейшем Путинцева просто снесла россиянку с корта.

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В предыдущих матчах 29-летняя теннисистка выиграла у Юэ Юань, Циньвэнь Чжэн и Кэролайн Доулхайд, при этом не не проиграв ни сета.

Рыбакина

Елена тем временем вообще без напряга добралась до четвертьфинала.

В первом матче теннисистка из Казахстана спокойно обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:4, 6:3.

Дальше была уверенная победа над египтянкой Майар Шериф — 6:1, 6:3. В предыдущем раунде Рыбакина разгромила чешку Сару Бейлек — 6:1, 6:3.

Победная серия Рыбакиной составляет теперь семь матчей. Перед турниром в столице Испании она взяла титул в Штутгарте.

Ну и не будем забывать, что в конце марта Елена добралась до финала на «тысячнике» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 4.80, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: в это трудно поверить, но Елена проиграла оба предыдущих матча против соотечественницы. Правда, это случилось довольно давно — на турнире в Риме в 2020-м и в Индиан-Уэллс в 2021-м.

Безусловно, Рыбакина возьмет реванш, и, скорее всего, она обыграет Путинцеву с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.99.