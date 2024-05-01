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    Рыбакина снова проиграет Путинцевой?

    Путинцева — Рыбакина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Мадриде 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева встретятся в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 13:00 мск. Путинцева — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 01 Мая 2024 года
    Юлия Путинцева
  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 12:00 Елена Рыбакина Елена Рыбакина
  • Казахстан
    •

    Путинцева

    Юлия, конечно, не перестает удивлять — она дошла до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд.

    В конце марта одна из самых эмоциональных теннисисток попала в восьмерку лучших на турнире в Майами.

    В четвертом раунде мадридского турнира Путинцева одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной — 3:6, 6:2, 6:2.

    Интересно, что в первом сете она вела 3:0, но в итоге отдала шесть геймов подряд, а вместе с ними и партию. Правда, в дальнейшем Путинцева просто снесла россиянку с корта.

    Все прогнозы на теннис

    В предыдущих матчах 29-летняя теннисистка выиграла у Юэ Юань, Циньвэнь Чжэн и Кэролайн Доулхайд, при этом не не проиграв ни сета.

    Рыбакина

    Елена тем временем вообще без напряга добралась до четвертьфинала.

    В первом матче теннисистка из Казахстана спокойно обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:4, 6:3.

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    • Дальше была уверенная победа над египтянкой Майар Шериф — 6:1, 6:3. В предыдущем раунде Рыбакина разгромила чешку Сару Бейлек — 6:1, 6:3.

    Победная серия Рыбакиной составляет теперь семь матчей. Перед турниром в столице Испании она взяла титул в Штутгарте.

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    Ну и не будем забывать, что в конце марта Елена добралась до финала на «тысячнике» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 4.80, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: в это трудно поверить, но Елена проиграла оба предыдущих матча против соотечественницы. Правда, это случилось довольно давно — на турнире в Риме в 2020-м и в Индиан-Уэллс в 2021-м.

    Безусловно, Рыбакина возьмет реванш, и, скорее всего, она обыграет Путинцеву с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Путинцева — Рыбакина с коэффициентом 1.99. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина снова проиграет Путинцевой?
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