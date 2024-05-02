2 мая в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканский «Монтеррей» дома примет американский «Коламбус Крю». Начало — в 05:15 по мск. «Монтеррей» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монтеррей»

Путь в плей-офф: Мексиканский клуб в данном турнире стартовал с 1/16 финала. И на первой стадии он дважды разгромил гватемальский «Комуникасьонес» 3:0 и 4:1.

На последующих двух раундах он прошел команды из МЛС — «Циннцинати» и «Интер Майами», обыграв их по два раза. А вот первый матч со своим предстоящим противником на его поле «Монтеррей» проиграл, уступив со счетом 1:2.

Последние матчи: В преддверии же этой игры «полосатые» в матче чемпионата Мексики смогли крупно обыграть «Некаксу» 5:2 и финишировали четвертыми в Клаусуре и пробились в плей-офф турнира, где поспорят за золото первенства.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Монтеррей» смог выиграть свой последний проведенный матч, но перед этим он не побеждал на протяжении трех встреч кряду, дважды уступив за это время, но оба раза на выезде. На своем же поле коллектив выиграл семь из десяти минувших игр.

«Коламбус Крю»

Путь в плей-офф: Американская команда начала свой путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов с 1/8 финала, где справилась с «Хьюстон Динамо» — 1:1 1:0.

А в четвертьфинале «Коламбус Крю» по пенальти прошел мексиканский «Тигрес», дважды расписав с ним ничью по 1:1. А вот первый матч у предстоящего противника он выиграл, одолев его в родных стенах 2:1.

Последние матчи: Накануне данного поединка «бригада» на своем поле в рамках регулярки МЛС поделила очки с «Монреалем», сыграв вничью со счетом 0:0, а перед этим она обыграла предстоящего противника — 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Коламбус Крю» к этой встрече подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой добыл только одну викторию и расписал аж семь мировых исходов. И только в двух случаях данного отрезка коллектив уходил с поля не отличившись.

Статистика для ставок

«Монтеррей» в этом розыгрыше ЛЧ выиграл шесть игр из семи проведенных

«Коламбус Крю» в данной ЛЧ не уступал, выиграв две встречи при трех ничьих

«Монтеррей» в 2021 году разгромил «Коламбус Крю» на своем поле 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монтеррея» — 1.60, победа «Коламбус Крю» — 5.25, ничья — 4.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.14 соответственно.

Прогноз: На своем поле «Монтеррей» выступает очень сильно и вполне может ликвидировать негативный гандикап первого поединка. В общем, ставим на хозяев с форой -1.

Рекомендуемая ставка: победа «Монтеррея» с форой (-1) за 1.97.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок пройдет в верховом ключе и команды также смогут обменяться забитыми мячами.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.17.