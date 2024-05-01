В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии В, Кубке России и Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кремонезе» — «Пиза»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия В

«Кремонезе» сейчас находится в топ-4 таблицы Серии В. У команды есть шансы на повышение в классе. Неизвестно лишь, это будет прямая путевка или пусть через стыки.

В последних трех встречах у «Кремонезе» два поражения и одна ничья. Не было добыто ни одной победы.

Последний раз «Кремонезе» выигрывал 5 апреля. Тогда в гостях удалось взять верх над «Бари» со счетом 2:1.

Календарь и таблица Серии А

«Пиза» находится в середине таблицы. Команда может спокойно доигрывать сезон. У болельщиков нет повода для беспокойства.

В апреле «Пиза» из пяти матчей выиграла два. Ранее удалось одолеть «Палермо» (4:3) и «Феральписало» (3:1). Стоит отметить атаку команды, которая за 180 минут забила семь голов.

Ставка: Обе забьют за 1.99.

«Динамо» — «Спартак»

Футбол. Кубок России

У «Динамо» четырехматчевая выигрышная серия. Клуб набрал отличную форму. В РПЛ удалось сократить отставание от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» до трех очков.

В финале Кубка России-2021/22 команды встречались в финале. Тогда «Спартак» победил 2:1. Динамовцы уже с другим тренером намерены взять реванш.

«Спартак» при Владимире Сливковиче сильно преобразился. После увольнения Гильермо Абаскаля команда смогла прибавить. Со Слишковичем еще не было проиграно ни одного матча.

Не так давно команды встречались друг с другом в РПЛ. Тогда «Спартак» еще под руководством Абаскаля победил «Динамо» 2:1 благодаря дублю Александра Соболева и провальной игре Игоря Лещука. Как будет на этот раз?

Ставка: Проход «Динамо» за 1.78.

«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

Дортмундская команда в полуфинале блестяще прошла «Атлетико». Решающей оказалась домашняя встреча, где шмели смели «матрасников» под занавес матча. Впереди «Боруссию» ждет не менее сложное противостояние.

После той яркой победы над «Атлетико» (4:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Боруссия» провела два матча в Бундеслиге и ни разу не выиграла. Сначала была ничья с леверкузенским «Байером» (1:1), а потом разгромное поражение от «РБ Лейпцига» (1:4).

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«ПСЖ» по итогам текущего сезона досрочно оформил чемпионский титул. Сейчас все старания в клубе направлены на то, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов.

В 1/4 финала парижане прошли «Барселону». Сначала был проигран домашний матч со счетом 1:2. Казалось, шансов на успех нет.

Однако на «Камп Ноу» клуб из Парижа сыграл блестяще. Соперник был разгромлен 4:1, а Килиан Мбаппе отметился дублем. Теперь «ПСЖ» начинает дуэль в гостях.

Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.57.

Общий коэффициент — 5.56.