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    «Динамо» пройдет «Спартак», «Боруссия» не проиграет гостям из Парижа

    Экспресс дня 1 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Александр Соболев
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии В, Кубке России и Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кремонезе» — «Пиза»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия В

    «Кремонезе» сейчас находится в топ-4 таблицы Серии В. У команды есть шансы на повышение в классе. Неизвестно лишь, это будет прямая путевка или пусть через стыки.

    В последних трех встречах у «Кремонезе» два поражения и одна ничья. Не было добыто ни одной победы.

    Последний раз «Кремонезе» выигрывал 5 апреля. Тогда в гостях удалось взять верх над «Бари» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Серии А

    «Пиза» находится в середине таблицы. Команда может спокойно доигрывать сезон. У болельщиков нет повода для беспокойства.

    В апреле «Пиза» из пяти матчей выиграла два. Ранее удалось одолеть «Палермо» (4:3) и «Феральписало» (3:1). Стоит отметить атаку команды, которая за 180 минут забила семь голов.

    Ставка: Обе забьют за 1.99.

    «Динамо» — «Спартак»

    Футбол. Кубок России

    У «Динамо» четырехматчевая выигрышная серия. Клуб набрал отличную форму. В РПЛ удалось сократить отставание от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» до трех очков.

    В финале Кубка России-2021/22 команды встречались в финале. Тогда «Спартак» победил 2:1. Динамовцы уже с другим тренером намерены взять реванш.

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  • 24/04/2024

    • «Спартак» при Владимире Сливковиче сильно преобразился. После увольнения Гильермо Абаскаля команда смогла прибавить. Со Слишковичем еще не было проиграно ни одного матча.

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    Не так давно команды встречались друг с другом в РПЛ. Тогда «Спартак» еще под руководством Абаскаля победил «Динамо» 2:1 благодаря дублю Александра Соболева и провальной игре Игоря Лещука. Как будет на этот раз?

    Ставка: Проход «Динамо» за 1.78.

    «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»

    Футбол. Лига чемпионов

    Дортмундская команда в полуфинале блестяще прошла «Атлетико». Решающей оказалась домашняя встреча, где шмели смели «матрасников» под занавес матча. Впереди «Боруссию» ждет не менее сложное противостояние.

    После той яркой победы над «Атлетико» (4:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Боруссия» провела два матча в Бундеслиге и ни разу не выиграла. Сначала была ничья с леверкузенским «Байером» (1:1), а потом разгромное поражение от «РБ Лейпцига» (1:4).

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    «ПСЖ» по итогам текущего сезона досрочно оформил чемпионский титул. Сейчас все старания в клубе направлены на то, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов.

    В 1/4 финала парижане прошли «Барселону». Сначала был проигран домашний матч со счетом 1:2. Казалось, шансов на успех нет.

    Однако на «Камп Ноу» клуб из Парижа сыграл блестяще. Соперник был разгромлен 4:1, а Килиан Мбаппе отметился дублем. Теперь «ПСЖ» начинает дуэль в гостях.

    Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.57.

    Общий коэффициент — 5.56.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 1 мая с коэффициентом 5.56. Дата матча: 01.05.2024. Экспресс. «Динамо» пройдет «Спартак», «Боруссия» не проиграет гостям из Парижа
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