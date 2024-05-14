В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Дания будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Дания — Норвегия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания

Турнирное положение: Никто не будет спорить, что у сборной Дании есть структурный хоккей, который при определенных условиях может давать результат.

Последние матчи: Первые матчи на этом чемпионате мира откровенно порадовали с точки зрения новых идей, но по качеству хоккея есть вопросы.

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Травмированные игроки: Травмированных хоккеистов у скандинавов нет, хотя стыки в последнем сыгранном матче были жесткие.

Общий тонус клуба: Матч со своими географическими соседями будет непростым, но все равно у датчан больше шансов на успех.

Норвегия

Турнирное положение: С точки зрения спортивных результатов к сборной Норвегии есть определённые вопросы, но выше головы не прыгнуть.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Старт на чемпионате мира получился не очень убедительным, поскольку можно было пропустить от швейцарцев меньше, нежели пять шайб.

Травмированные игроки: Норвежцы обходятся без травмированных игроков, поэтому в предстоящем поединке сыграют все приехавшие в Чехию игроки.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в этом поединке мы сможем увидеть настоящую битву скандинавов, где исход поединка не будет известен до самой сирены.

Статистика для ставок

Датчане выиграли два последних поединка. в которых пропустили всего лишь по одной шайбе

Норвежцы в двух последних матчах пропустили 13 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.29, на гостей — 3.50.

Прогноз: У хозяев больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Сборные не продемонстрируют результативной игры, поскольку победа будет важнее

Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.81.