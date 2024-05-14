Дания
Норвегия
Дания
Турнирное положение: Никто не будет спорить, что у сборной Дании есть структурный хоккей, который при определенных условиях может давать результат.
Последние матчи: Первые матчи на этом чемпионате мира откровенно порадовали с точки зрения новых идей, но по качеству хоккея есть вопросы.
Дания — Норвегия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Травмированных хоккеистов у скандинавов нет, хотя стыки в последнем сыгранном матче были жесткие.
Общий тонус клуба: Матч со своими географическими соседями будет непростым, но все равно у датчан больше шансов на успех.
Норвегия
Турнирное положение: С точки зрения спортивных результатов к сборной Норвегии есть определённые вопросы, но выше головы не прыгнуть.
Последние матчи: Старт на чемпионате мира получился не очень убедительным, поскольку можно было пропустить от швейцарцев меньше, нежели пять шайб.
Травмированные игроки: Норвежцы обходятся без травмированных игроков, поэтому в предстоящем поединке сыграют все приехавшие в Чехию игроки.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в этом поединке мы сможем увидеть настоящую битву скандинавов, где исход поединка не будет известен до самой сирены.
Статистика для ставок
- Датчане выиграли два последних поединка. в которых пропустили всего лишь по одной шайбе
- Норвежцы в двух последних матчах пропустили 13 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.29, на гостей — 3.50.
Прогноз: У хозяев больше шансов на успех
- 2.01Флорида — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.94Польша — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.94Канада — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Альтернативный прогноз: Сборные не продемонстрируют результативной игры, поскольку победа будет важнее
Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.81.