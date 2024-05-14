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    Датчане обыграют географических соседей?

    Дания — Норвегия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч чемпионата мира, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Норвегия
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    Дания
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Дания будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Дания — Норвегия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 14 Мая 2024 года

    Дания

  • Копенгаген
    •  Дания 17:20 Норвегия

    Норвегия

  • Осло
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    Дания

    Турнирное положение: Никто не будет спорить, что у сборной Дании есть структурный хоккей, который при определенных условиях может давать результат.

    Последние матчи: Первые матчи на этом чемпионате мира откровенно порадовали с точки зрения новых идей, но по качеству хоккея есть вопросы.

    Дания — Норвегия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.924.403.45Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: Травмированных хоккеистов у скандинавов нет, хотя стыки в последнем сыгранном матче были жесткие.

    Общий тонус клуба: Матч со своими географическими соседями будет непростым, но все равно у датчан больше шансов на успех.

    Норвегия

    Турнирное положение: С точки зрения спортивных результатов к сборной Норвегии есть определённые вопросы, но выше головы не прыгнуть.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Старт на чемпионате мира получился не очень убедительным, поскольку можно было пропустить от швейцарцев меньше, нежели пять шайб.

    Травмированные игроки: Норвежцы обходятся без травмированных игроков, поэтому в предстоящем поединке сыграют все приехавшие в Чехию игроки.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в этом поединке мы сможем увидеть настоящую битву скандинавов, где исход поединка не будет известен до самой сирены.

    Статистика для ставок

    • Датчане выиграли два последних поединка. в которых пропустили всего лишь по одной шайбе

    • Норвежцы в двух последних матчах пропустили 13 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.29, на гостей — 3.50.

    Прогноз: У хозяев больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Сборные не продемонстрируют результативной игры, поскольку победа будет важнее

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.81.

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    Дания — Норвегия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Дания будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Дания — Норвегия с коэффициентом 1.95.
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