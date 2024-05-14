14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Мальорка». Начало игры — в 20:30 мск. «Осасуна» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне уже ни за что не борется. На сегодня команда пребывает на 13-й позиции в таблице.

Команда на 14 очков опережает зону вылета и уже обеспечила себе место в элите на следующий сезон, поэтому уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

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Последние матчи: в прошлом туре баски сыграли вничью. На чужом поле они в поединке против «Атлетика» (2:2) поделили очки.

Эта мировая прервала серию поражений коллектива в четыре поединка — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

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Не сыграют: Будимир, Мои Гомес, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Кике Барха — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Примеры) «Осасуна» ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о том, что игроки клуба из Витории уже не могут найти для себя мотивацию, чтобы побеждать на финише текущей кампании.

Анте Будимир — самый результативный игрок клуба и пятый лучший бомбардир Примеры с 16-ю забитыми мячами.

«Мальорка»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Мальорка» занимает 15-е место с 35 баллами и разницей мячей 28-40.

Команда находится вне зоны вылета и на девять очков опережает «опасную трясину», поэтому ее пребывание в элитном дивизионе все еще под вопросом.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он переиграл «Лас-Пальмас» — 1:0.

Этот успех прервал безвыигрышную серию балеарцев в шесть поединков, которые пришлись на испанское первенство и Кубок страны.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Мальорка» один раз выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

Выигрыш в последнем туре позволила коллективу приблизиться к спасению, но для оформления места в элите в следующей кампании ему важно набирать хоть какие-то очки.

Мурики и Абдон Пратс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Осасуна» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Осасуны» было забито больше 2,5 голов

в 11 из 12 последних матчей «Мальорки» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа «Мальорки» — в 2.90.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивала лишь одна команда. При этом в пяти из шести их последних домашних поединков был реализован такой же расклад.

В свою очередь, и в шести из 10 последних матчей гостей также забивал только один из соперников.

Ставка: лишь одна команда забьет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева, у которых уже нет турнирной мотивации, потерпели поражение.

Ставка: «Мальорка» победит за 2.90