В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Австрию. Игра пройдет на «О2 Арене» 14 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Канада — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Канада

Турнирное положение: Пока что сборная команда Канады совсем не впечатляет, хотя ожидания от фаворита всегда высоки.

Последние матчи: Состав у североамериканцев куда сильнее, чем год назад, но уровень хоккея ниже, что и было заметно по двум первым матчам, пусть и победным.

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Травмированные игроки: Канадцы в полном здравии и будут готовиться полным составом к матчу против австрийцев.

Общий тонус клуба: Нужно как-то вспоминать, что такое уверенный старт против не самых сильных соперников.

Австрия

Турнирное положение: К игре сборной Австрии в последние годы все больше вопросов, поскольку результаты европейцев идут по нисходящей.

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Последние матчи: Действительно громких имен в составе австрийцев нет, но характер у клубов имеется, хотя в поединке против датчан он был совсем не на том уровне, на котором должен был находиться.

Травмированные игроки: Никаких проблем с травмированными и дисквалифицированными игроками у европейцев нет.

Общий тонус клуба: Даже против не самой сыгранной и долго вкатывающейся в турнир Канады у европейской сборной никаких шансов на успех быть не может.

Статистика для ставок

Канадцы в своей истории никогда не проигрывали австрийцам

Меньше четырех шайб в своих победных матчах канадца забрасывали ровно года назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.01, на ничью — 42.00, на гостей — 50.00.

Прогноз: Канадцы выиграют этот матч с солидным заделом по счету

Альтернативный прогноз: Разгром австрийцев будет болезненным

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.17.