Канада
Австрия
Канада
Турнирное положение: Пока что сборная команда Канады совсем не впечатляет, хотя ожидания от фаворита всегда высоки.
Последние матчи: Состав у североамериканцев куда сильнее, чем год назад, но уровень хоккея ниже, что и было заметно по двум первым матчам, пусть и победным.
Канада — Австрия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Канадцы в полном здравии и будут готовиться полным составом к матчу против австрийцев.
Общий тонус клуба: Нужно как-то вспоминать, что такое уверенный старт против не самых сильных соперников.
Австрия
Турнирное положение: К игре сборной Австрии в последние годы все больше вопросов, поскольку результаты европейцев идут по нисходящей.
Последние матчи: Действительно громких имен в составе австрийцев нет, но характер у клубов имеется, хотя в поединке против датчан он был совсем не на том уровне, на котором должен был находиться.
Травмированные игроки: Никаких проблем с травмированными и дисквалифицированными игроками у европейцев нет.
Общий тонус клуба: Даже против не самой сыгранной и долго вкатывающейся в турнир Канады у европейской сборной никаких шансов на успех быть не может.
Статистика для ставок
- Канадцы в своей истории никогда не проигрывали австрийцам
- Меньше четырех шайб в своих победных матчах канадца забрасывали ровно года назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.01, на ничью — 42.00, на гостей — 50.00.
Прогноз: Канадцы выиграют этот матч с солидным заделом по счету
- 2.01Флорида — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.94Польша — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.95Дания — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Разгром австрийцев будет болезненным
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.94.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.17.