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    Канадцы легко расправятся с австрийцами?

    Канада — Австрия. Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч чемпионата мира, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Австрия
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    Канада
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Австрию. Игра пройдет на «О2 Арене» 14 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Канада — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 14 Мая 2024 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 21:20 Австрия

    Австрия

  • Вена
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    Канада

    Турнирное положение: Пока что сборная команда Канады совсем не впечатляет, хотя ожидания от фаворита всегда высоки.

    Последние матчи: Состав у североамериканцев куда сильнее, чем год назад, но уровень хоккея ниже, что и было заметно по двум первым матчам, пусть и победным.

    Канада — Австрия: коэффициенты букмекеров

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  • 1.0135.0055.00Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Канадцы в полном здравии и будут готовиться полным составом к матчу против австрийцев.

    Общий тонус клуба: Нужно как-то вспоминать, что такое уверенный старт против не самых сильных соперников.

    Австрия

    Турнирное положение: К игре сборной Австрии в последние годы все больше вопросов, поскольку результаты европейцев идут по нисходящей.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Действительно громких имен в составе австрийцев нет, но характер у клубов имеется, хотя в поединке против датчан он был совсем не на том уровне, на котором должен был находиться.

    Травмированные игроки: Никаких проблем с травмированными и дисквалифицированными игроками у европейцев нет.

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    Общий тонус клуба: Даже против не самой сыгранной и долго вкатывающейся в турнир Канады у европейской сборной никаких шансов на успех быть не может.

    Статистика для ставок

    • Канадцы в своей истории никогда не проигрывали австрийцам

    • Меньше четырех шайб в своих победных матчах канадца забрасывали ровно года назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.01, на ничью — 42.00, на гостей — 50.00.

    Прогноз: Канадцы выиграют этот матч с солидным заделом по счету

    Альтернативный прогноз: Разгром австрийцев будет болезненным

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.17.

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    Канада — Австрия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Австрию. Игра пройдет на «О2 Арене» 14 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Канада — Австрия с коэффициентом 1.94.
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