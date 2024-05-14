Польша
Франция
Польша
Турнирное положение: Главное достижение для сборной Польши — попадание в компанию сильнейших в этом виде спорта. Участие важнее, но если получится кого-то победить, то это будет превосходным достижением.
Последние матчи: Поляки сражались как могли, но не смогли оказать должного сопротивления более высококлассным датчанам (1:3).
Польша — Франция: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Состав у поляков один из слабейших на турнире, зато никто не травмирован и не дисквалифицирован.
Общий тонус клуба: Как раз в матче против французов номинальным хозяевам игры вполне по силам посражаться за очки, а в идеальном случае так и вовсе победить.
Франция
Турнирное положение: Пока что по старту сборной Франции ничего положительного в её пользу сказать нельзя.
Последние матчи: Стартовый поединок против сборной команды Казахстана подопечные Бозона проиграли по всем статьям (1:3).
Травмированные игроки: Пока что обходится без серьезных травм, но несколько игроков получили повреждения после первой игры на турнире.
Общий тонус клуба: Если французам не удастся обыграть даже поляков, то Бозон точно не избежит отставки.
Статистика для ставок
- Поляки не могут выиграть в шести матчах кряду
- Французы проиграли последнюю встречу между этими командами — 4:7
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 5.06, на ничью — 4.96, на гостей — 1.58.
Прогноз: Французам отступать некуда, и необходимо побеждать в этой игре
- 2.01Флорида — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.94Канада — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.95Дания — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра получится без защиты, поэтому мы вправе рассчитывать на результативный хоккей
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.94.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.66.