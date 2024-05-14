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    Французы одолеет дебютанта чемпионата мира?

    Польша — Франция. Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч чемпионата мира, 14 мая 2024 года

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    Франция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 14 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Польша — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 14 Мая 2024 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 21:20 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Польша

    Турнирное положение: Главное достижение для сборной Польши — попадание в компанию сильнейших в этом виде спорта. Участие важнее, но если получится кого-то победить, то это будет превосходным достижением.

    Последние матчи: Поляки сражались как могли, но не смогли оказать должного сопротивления более высококлассным датчанам (1:3).

    Польша — Франция: коэффициенты букмекеров

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  • 5.205.001.55Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Состав у поляков один из слабейших на турнире, зато никто не травмирован и не дисквалифицирован.

    Общий тонус клуба: Как раз в матче против французов номинальным хозяевам игры вполне по силам посражаться за очки, а в идеальном случае так и вовсе победить.

    Франция

    Турнирное положение: Пока что по старту сборной Франции ничего положительного в её пользу сказать нельзя.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Стартовый поединок против сборной команды Казахстана подопечные Бозона проиграли по всем статьям (1:3).

    Травмированные игроки: Пока что обходится без серьезных травм, но несколько игроков получили повреждения после первой игры на турнире.

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    Общий тонус клуба: Если французам не удастся обыграть даже поляков, то Бозон точно не избежит отставки.

    Статистика для ставок

    • Поляки не могут выиграть в шести матчах кряду

    • Французы проиграли последнюю встречу между этими командами — 4:7

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 5.06, на ничью — 4.96, на гостей — 1.58.

    Прогноз: Французам отступать некуда, и необходимо побеждать в этой игре

    Альтернативный прогноз: Игра получится без защиты, поэтому мы вправе рассчитывать на результативный хоккей

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.66.

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    Польша — Франция. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 14 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Польша — Франция с коэффициентом 1.94.
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