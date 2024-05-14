В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 14 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Польша — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: Главное достижение для сборной Польши — попадание в компанию сильнейших в этом виде спорта. Участие важнее, но если получится кого-то победить, то это будет превосходным достижением.

Последние матчи: Поляки сражались как могли, но не смогли оказать должного сопротивления более высококлассным датчанам (1:3).

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Травмированные игроки: Состав у поляков один из слабейших на турнире, зато никто не травмирован и не дисквалифицирован.

Общий тонус клуба: Как раз в матче против французов номинальным хозяевам игры вполне по силам посражаться за очки, а в идеальном случае так и вовсе победить.

Франция

Турнирное положение: Пока что по старту сборной Франции ничего положительного в её пользу сказать нельзя.

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Последние матчи: Стартовый поединок против сборной команды Казахстана подопечные Бозона проиграли по всем статьям (1:3).

Травмированные игроки: Пока что обходится без серьезных травм, но несколько игроков получили повреждения после первой игры на турнире.

Общий тонус клуба: Если французам не удастся обыграть даже поляков, то Бозон точно не избежит отставки.

Статистика для ставок

Поляки не могут выиграть в шести матчах кряду

Французы проиграли последнюю встречу между этими командами — 4:7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 5.06, на ничью — 4.96, на гостей — 1.58.

Прогноз: Французам отступать некуда, и необходимо побеждать в этой игре

Альтернативный прогноз: Игра получится без защиты, поэтому мы вправе рассчитывать на результативный хоккей

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.66.