В среду, 1 мая, в Кубке России «Динамо» примет «Спартак». Начало поединка запланировано на 18:00 мск. «Динамо» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо»

Выступление в Кубке России: «Динамо» в последних матчах заметно прибавило. Москвичам по силам повторить успех сезона-2021/22.

Тогда бело-голубые под руководством Сандра Шварца дошли до финала Кубка России. Но в решающем матче уступили «Спартаку» (1:2). Возможно, теперь трофей сможет завоевать Марцел Личка?

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Последние матчи: На предыдущей стадии Кубка России «Динамо» встречалось с «Оренбургом». Столичный клуб выиграл со счетом 2:1.

В целом у «Динамо» четырехматчевая победная серия. Особенно эффектной получилась недавняя встреча с «Зенитом» в РПЛ.

Динамовцы дома одолели питерский клуб со счетом 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Динамо» снова набрало ход. Команда борется не только за золото, но и за победу в Кубке России.

Совсем недавно подопечные Марцела Лички в РПЛ на своем поле уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Тогда красно-белых еще возглавлял Гильермо Абаскаль. Удастся ли «Динамо» взять реванш?

«Спартак»

Выступление в Кубке России: «Спартак» до этого играл в верхней части сетки. В полуфинале Пути РПЛ красно-белым противостоял «Зенит».

В домашней встрече «Спартак» еще при Гильермо Абаскале дома проиграл «Зениту» 1:2. У гостей дубль оформил Педро.

В ответном поединке в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья 0:0. По сумме двух встреч «Спартак» уступил и вылетел в Путь регионов.

Последние матчи: «Спартак» в предыдущих трех встречах РПЛ одержал две победы и один раз сыграл вничью.

После разгромной победы над «Ростовом» со счетом 5:1 красно-белые на своем поле разошлись миром с ЦСКА (0:0).

До этого «Спартак» в дерби принимал «Локомотив». Подопечные Владимира Слишковича в зрелищном противостоянии одолели соперника со счетом 3:2.

Состояние команды: После увольнения Гильермо Абаскаля «Спартак» раскрепостился и стал играть гораздо лучше.

При и.о. главного тренера Слишковиче красно-белые еще не проигрывали. Ходили слухи, что специалиста могут назначить на постоянной основе, однако руководство «Спартака» намерено летом пригласить нового наставника.

В таблице РПЛ «Спартак» сейчас занимает 4-е место. «Динамо» находится в тройке.

Статистика для ставок

У «Динамо» четыре победы подряд с учетом всех турниров

«Спартак» при Слишковиче еще ни разу не проиграл

Ранее в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Динамо» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.32, выигрыш «Спартака» — 2.70, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.43 соответственно.

Прогноз: Команда Марцела Лички на ходу. После победы над «Зенитом» динамовцы постараются добиться успеха в Кубке России. Хозяева выиграют в основное время и пройдут дальше.

Ставка: Победа «Динамо» за 2.32.

Прогноз: С первых минут команды вряд ли станут отсиживаться у ворот. Болельщики увидят зрелищный футбол. Еще до перерыва в матче будет забито два гола.

Ставка: ТБ 1.5 гола в первом тайме за 2.22.