«Динамо»
Выступление в Кубке России: «Динамо» в последних матчах заметно прибавило. Москвичам по силам повторить успех сезона-2021/22.
Тогда бело-голубые под руководством Сандра Шварца дошли до финала Кубка России. Но в решающем матче уступили «Спартаку» (1:2). Возможно, теперь трофей сможет завоевать Марцел Личка?
Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На предыдущей стадии Кубка России «Динамо» встречалось с «Оренбургом». Столичный клуб выиграл со счетом 2:1.
В целом у «Динамо» четырехматчевая победная серия. Особенно эффектной получилась недавняя встреча с «Зенитом» в РПЛ.
Динамовцы дома одолели питерский клуб со счетом 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Состояние команды: «Динамо» снова набрало ход. Команда борется не только за золото, но и за победу в Кубке России.
Совсем недавно подопечные Марцела Лички в РПЛ на своем поле уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Тогда красно-белых еще возглавлял Гильермо Абаскаль. Удастся ли «Динамо» взять реванш?
«Спартак»
Выступление в Кубке России: «Спартак» до этого играл в верхней части сетки. В полуфинале Пути РПЛ красно-белым противостоял «Зенит».
В домашней встрече «Спартак» еще при Гильермо Абаскале дома проиграл «Зениту» 1:2. У гостей дубль оформил Педро.
В ответном поединке в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья 0:0. По сумме двух встреч «Спартак» уступил и вылетел в Путь регионов.
Последние матчи: «Спартак» в предыдущих трех встречах РПЛ одержал две победы и один раз сыграл вничью.
После разгромной победы над «Ростовом» со счетом 5:1 красно-белые на своем поле разошлись миром с ЦСКА (0:0).
До этого «Спартак» в дерби принимал «Локомотив». Подопечные Владимира Слишковича в зрелищном противостоянии одолели соперника со счетом 3:2.
Состояние команды: После увольнения Гильермо Абаскаля «Спартак» раскрепостился и стал играть гораздо лучше.
При и.о. главного тренера Слишковиче красно-белые еще не проигрывали. Ходили слухи, что специалиста могут назначить на постоянной основе, однако руководство «Спартака» намерено летом пригласить нового наставника.
В таблице РПЛ «Спартак» сейчас занимает 4-е место. «Динамо» находится в тройке.
Статистика для ставок
- У «Динамо» четыре победы подряд с учетом всех турниров
- «Спартак» при Слишковиче еще ни разу не проиграл
- Ранее в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Динамо» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.32, выигрыш «Спартака» — 2.70, ничья — 3.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.43 соответственно.
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Прогноз: Команда Марцела Лички на ходу. После победы над «Зенитом» динамовцы постараются добиться успеха в Кубке России. Хозяева выиграют в основное время и пройдут дальше.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.32.
Прогноз: С первых минут команды вряд ли станут отсиживаться у ворот. Болельщики увидят зрелищный футбол. Еще до перерыва в матче будет забито два гола.
Ставка: ТБ 1.5 гола в первом тайме за 2.22.