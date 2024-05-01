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    Команда Лички добьется пятой победы кряду

    «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.32) на футбол, Кубок России, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Спартак»
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    В среду, 1 мая, в Кубке России «Динамо» примет «Спартак». Начало поединка запланировано на 18:00 мск. «Динамо» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 01 Мая 2024 года
    Динамо
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    •  Динамо 18:00 Спартак Спартак
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    «Динамо»

    Выступление в Кубке России: «Динамо» в последних матчах заметно прибавило. Москвичам по силам повторить успех сезона-2021/22.

    Тогда бело-голубые под руководством Сандра Шварца дошли до финала Кубка России. Но в решающем матче уступили «Спартаку» (1:2). Возможно, теперь трофей сможет завоевать Марцел Личка?

    Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На предыдущей стадии Кубка России «Динамо» встречалось с «Оренбургом». Столичный клуб выиграл со счетом 2:1.

    В целом у «Динамо» четырехматчевая победная серия. Особенно эффектной получилась недавняя встреча с «Зенитом» в РПЛ.

    Динамовцы дома одолели питерский клуб со счетом 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Состояние команды: «Динамо» снова набрало ход. Команда борется не только за золото, но и за победу в Кубке России.

    Совсем недавно подопечные Марцела Лички в РПЛ на своем поле уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Тогда красно-белых еще возглавлял Гильермо Абаскаль. Удастся ли «Динамо» взять реванш?

    «Спартак»

    Выступление в Кубке России: «Спартак» до этого играл в верхней части сетки. В полуфинале Пути РПЛ красно-белым противостоял «Зенит».

    В домашней встрече «Спартак» еще при Гильермо Абаскале дома проиграл «Зениту» 1:2. У гостей дубль оформил Педро.

    В ответном поединке в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья 0:0. По сумме двух встреч «Спартак» уступил и вылетел в Путь регионов.

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    Последние матчи: «Спартак» в предыдущих трех встречах РПЛ одержал две победы и один раз сыграл вничью.

    После разгромной победы над «Ростовом» со счетом 5:1 красно-белые на своем поле разошлись миром с ЦСКА (0:0).

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  • 26/04/2024

    • До этого «Спартак» в дерби принимал «Локомотив». Подопечные Владимира Слишковича в зрелищном противостоянии одолели соперника со счетом 3:2.

    Состояние команды: После увольнения Гильермо Абаскаля «Спартак» раскрепостился и стал играть гораздо лучше.

    При и.о. главного тренера Слишковиче красно-белые еще не проигрывали. Ходили слухи, что специалиста могут назначить на постоянной основе, однако руководство «Спартака» намерено летом пригласить нового наставника.

    В таблице РПЛ «Спартак» сейчас занимает 4-е место. «Динамо» находится в тройке.

    Статистика для ставок

    • У «Динамо» четыре победы подряд с учетом всех турниров

    • «Спартак» при Слишковиче еще ни разу не проиграл

    • Ранее в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Динамо» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.32, выигрыш «Спартака» — 2.70, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.43 соответственно.

    Прогноз: Команда Марцела Лички на ходу. После победы над «Зенитом» динамовцы постараются добиться успеха в Кубке России. Хозяева выиграют в основное время и пройдут дальше.

    Ставка: Победа «Динамо» за 2.32.

    Прогноз: С первых минут команды вряд ли станут отсиживаться у ворот. Болельщики увидят зрелищный футбол. Еще до перерыва в матче будет забито два гола.

    Ставка: ТБ 1.5 гола в первом тайме за 2.22.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. Команда Лички добьется пятой победы кряду
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