ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» и «Реал» не раз встречались в полуфиналахЛЧ. Последний шанс «Баварии» на трофей, сиквел противостояния «Боруссии» и ПСЖ «Крылья Советов» «Краснодар» не готов стать чемпионом. «Быки» снова упустили шанс обойти «Зенит» Луис ДиасТрансферный дайджест. 23-29 апреля
  • 00:04
    • «Барселона» в большинстве выиграла у «Валенсии», Левандовский отметился хет-триком
  • 23:35
    • Хачанов переиграл Коболли и сыграет против Синнера на турнире в Мадриде
  • 22:55
    • Котов проиграл Синнеру на турнире в Мадриде
  • 22:13
    • Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Команда Роналду обеспечит голевой спектакль

    «Аль-Наср» — «Аль-Халидж». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Короля, 1 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Халидж»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    1 мая в 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 04 Мая 2024 года
    Аль-Наср
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Аль-Вахда Аль-Вахда
  • Мекка
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» нынешний сезон проводит посредственно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Наср» на 9 очков отстает от лидера. Зато с атакой у команды Криштиану Роналду полный порядок: 84 гола в 29 матчах.

    Последние матчи: нынче команда выглядит достаточно монолитно. «Аль-Наср» выиграл в 2 своих последних матчах.

    Более того, «Аль-Наср» в последнем матче переиграл именно «Аль-Халидж». Единственный мяч на счету Эмерика Лапорта.

    До того Роналду и компания приложили еще и «Аль-Фейху» (3:1). Сам же звездный португалец настрелял 29 мячей в чемпионате.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Роналду и компания намерены пободаться за трофей. Да и в кадровом плане у «Аль-Насра» полная идиллия.

    Матчи против «Аль-Халиджа» для команды складываются традиционно удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что хозяева будут максимально активны в атаке. «Аль-Наср» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Аль-Халидж»

    Турнирное положение: «Аль-Халидж» в чемпионате выступает весьма скромно. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    Притом, что «Аль-Халидж» выиграл всего в 9 матчах из 29. Да и с атакой не все ладится: всего лишь 32 забитых гола.

  • Разворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в «Барселоне»
  • Почему наставник каталонского клуба передумал покидать «Барсу» по окончании сезона
  • 26/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре аравийского чемпионата команда снова уступила. Дома она минимально уступила «Аль-Насру».

    А вот до того «Аль-Халидж» добыл один зачетный балл. Ничья с «Аль-Таавуном» стала полностью логичной (1:1).

    Зато «Аль-Халидж» относительно неплохо обороняется. Команда пропустила 40 мячей в 29 матчах аравийского чемпионата.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Халидж» выглядит бледновато. Однако дать бой команда может кому угодно.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Причем последний раз команда побеждала «Аль-Наср» более 7 лет назад. Да и нынче «Аль-Халидж» выглядит явно слабее оппонента.

    Притом, что «Аль-Халидж» обладает достаточно скромным по именам составом. Зато с мотивацией на битву с грандом местного футбола проблем не будет.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент также отнюдь небезрешен.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» не проигрывает «Аль-Халиджу» более 7 лет

    • «Аль-Наср» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Аль-Халидж» недавно уступил «Аль-Насру» в чемпионате (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 8.28, а победа оппонента — в скромные 15.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.25.

    Прогноз: «Аль-Наср» в последних поединках явно не впечатляет, да и оппонент не лыком шит.

    «Аль-Халидж» способен дать бой команде Роналду, так что явно не будет лишь засиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости смогут продержаться в первом тайме.

    Ставка: «Аль-Халидж» не проиграет в 1 тайме за 2.18

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Кимчхон Санму
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Родина — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ашхабад — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эстудиантес — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду обеспечит голевой спектакль
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры