1 мая в 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» нынешний сезон проводит посредственно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Наср» на 9 очков отстает от лидера. Зато с атакой у команды Криштиану Роналду полный порядок: 84 гола в 29 матчах.

Последние матчи: нынче команда выглядит достаточно монолитно. «Аль-Наср» выиграл в 2 своих последних матчах.

Более того, «Аль-Наср» в последнем матче переиграл именно «Аль-Халидж». Единственный мяч на счету Эмерика Лапорта.

До того Роналду и компания приложили еще и «Аль-Фейху» (3:1). Сам же звездный португалец настрелял 29 мячей в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Роналду и компания намерены пободаться за трофей. Да и в кадровом плане у «Аль-Насра» полная идиллия.

Матчи против «Аль-Халиджа» для команды складываются традиционно удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» выиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что хозяева будут максимально активны в атаке. «Аль-Наср» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Аль-Халидж»

Турнирное положение: «Аль-Халидж» в чемпионате выступает весьма скромно. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице.

Притом, что «Аль-Халидж» выиграл всего в 9 матчах из 29. Да и с атакой не все ладится: всего лишь 32 забитых гола.

Последние матчи: в минувшем туре аравийского чемпионата команда снова уступила. Дома она минимально уступила «Аль-Насру».

А вот до того «Аль-Халидж» добыл один зачетный балл. Ничья с «Аль-Таавуном» стала полностью логичной (1:1).

Зато «Аль-Халидж» относительно неплохо обороняется. Команда пропустила 40 мячей в 29 матчах аравийского чемпионата.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Халидж» выглядит бледновато. Однако дать бой команда может кому угодно.

Причем последний раз команда побеждала «Аль-Наср» более 7 лет назад. Да и нынче «Аль-Халидж» выглядит явно слабее оппонента.

Притом, что «Аль-Халидж» обладает достаточно скромным по именам составом. Зато с мотивацией на битву с грандом местного футбола проблем не будет.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент также отнюдь небезрешен.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» не проигрывает «Аль-Халиджу» более 7 лет

«Аль-Наср» в среднем забивает более 2 голов за матч

«Аль-Халидж» недавно уступил «Аль-Насру» в чемпионате (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 8.28, а победа оппонента — в скромные 15.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.25.

Прогноз: «Аль-Наср» в последних поединках явно не впечатляет, да и оппонент не лыком шит.

«Аль-Халидж» способен дать бой команде Роналду, так что явно не будет лишь засиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости смогут продержаться в первом тайме.

Ставка: «Аль-Халидж» не проиграет в 1 тайме за 2.18