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    «Форталеза» сразу возьмется за дело

    «Форталеза» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 2 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Васко да Гама»
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    Пабло Вегетти
    2 мая в 1/16 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Васко да Гама». Начало игры — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Васко да Гама»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» пока только запрягает. Команда пребывает лишь на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

    При этом «Форталеза» в 3 стартовых поединках добыла 5 очков. При 4 забитых мячах команда пропустила 3.

    Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда едва ли может записать себе в актив. Зато «Форталеза» еще ни разу не проиграла.

    Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный балл. Правда, ничья с «Ред Булл Брагантино» не устроила (1:1).

    В Южноамериканском кубке команда выступает более успешно. В своей группе она возглавляет турнирную таблицу, выиграв трижды в 3 матчах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Команда постепенно прибавляет в плане игры. Да и в кадровом плане у «Форталезы» полная идиллия.

    Матчи против «Васко да Гамы» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» проиграла и выиграла по 2 раза.

    Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Форталеза» явно постарается пройти как можно дальше в Кубке Бразилии.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» стартовала в чемпионате не столь удачно. Сейчас команда осела на 17 строчке таблицы.

    Притом, что «Васко да Гама» в 4 турах набрала лишь 3 очка. Правда, при 4 забитых мячах команда пропустила 9 раз.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «Васко да Гама» снова проиграла. Команда дома была бита «Крисиумой» (0:4).

    А вот до того команда уступила еще и «Флуминенсе» (1:2). Да и с «Ред Булл Брагантино» не сложилось — коллизия 1:2.

    Свою единственную викторию «Васко да Гама» добыла в матче с «Гремио» (2:1). Но нынешняя пораженческая серия составляет уже 3 матча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит бледновато. А вот в Кубке команда постарается дать бой «Форталезе».

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    В кадровом плане у команды ситуация неплохая. Вернулся в строй опытнейший француз Димитри Пайе.

    Притом, что «Васко да Гама» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Васко да Гама» явно постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Форталеза» не потерпела ни одного поражения в чемпионате

    • «Васко да Гама» имеет трехматчевую пораженческую серию

    • До последней ничьей «Форталеза» выиграла дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.

    Прогноз: «Форталеза» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

    «Форталеза» нынче сильнее оппонента, к тому же постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Васко да Гама» с коэффициентом 2.35. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. «Форталеза» сразу возьмется за дело
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