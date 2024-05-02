«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» пока только запрягает. Команда пребывает лишь на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
При этом «Форталеза» в 3 стартовых поединках добыла 5 очков. При 4 забитых мячах команда пропустила 3.
Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда едва ли может записать себе в актив. Зато «Форталеза» еще ни разу не проиграла.
Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный балл. Правда, ничья с «Ред Булл Брагантино» не устроила (1:1).
В Южноамериканском кубке команда выступает более успешно. В своей группе она возглавляет турнирную таблицу, выиграв трижды в 3 матчах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Команда постепенно прибавляет в плане игры. Да и в кадровом плане у «Форталезы» полная идиллия.
Матчи против «Васко да Гамы» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» проиграла и выиграла по 2 раза.
Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Форталеза» явно постарается пройти как можно дальше в Кубке Бразилии.
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» стартовала в чемпионате не столь удачно. Сейчас команда осела на 17 строчке таблицы.
Притом, что «Васко да Гама» в 4 турах набрала лишь 3 очка. Правда, при 4 забитых мячах команда пропустила 9 раз.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «Васко да Гама» снова проиграла. Команда дома была бита «Крисиумой» (0:4).
А вот до того команда уступила еще и «Флуминенсе» (1:2). Да и с «Ред Булл Брагантино» не сложилось — коллизия 1:2.
Свою единственную викторию «Васко да Гама» добыла в матче с «Гремио» (2:1). Но нынешняя пораженческая серия составляет уже 3 матча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит бледновато. А вот в Кубке команда постарается дать бой «Форталезе».
В кадровом плане у команды ситуация неплохая. Вернулся в строй опытнейший француз Димитри Пайе.
Притом, что «Васко да Гама» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Васко да Гама» явно постарается преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Форталеза» не потерпела ни одного поражения в чемпионате
- «Васко да Гама» имеет трехматчевую пораженческую серию
- До последней ничьей «Форталеза» выиграла дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.
- 1.90Бавария — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Форталеза» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.
«Форталеза» нынче сильнее оппонента, к тому же постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.
Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18