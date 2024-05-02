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    «Бостон» в одной победе от выхода в 1/4 финала турнира

    «Бостон» — «Майами». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 2 мая 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Майами»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Майами». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 2 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занял итоговое 1 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «кльты» одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

    Последние матчи: «Бостон» упрочил своё преимущество над «Майами» переиграв соперника в третий раз (102:88). В составе «бостонских кельтов» лучшего показателя добился Деррик Уайт, который отправил в кольцо «хитовцев» 38 очков. В поединке против «Майами» баскетболист «Бостона» запомнился тем, что обновил личный рекорд и стал первым игроком в истории клуба с 35 очками и 3 блок-шотами в матче плей-офф.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Восстановился от травмы икры игрок «Бостона» Люк Корнет. Команда находистя в оптимальном состоянии и намерена одержать новую победу над «Майами».

    «Майами»

    Турнирное положение: Команда из штата Флорида финишировала в турнирной таблице Востока на 8 месте при 46 победах и 36 поражениях. Чтобы выйти в плей-офф «Майами» провёл два поединка на стадии плей-ин: проиграл «Филадельфии» (104:105), но одержал победу над «Чикаго» (112:91).

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Предстоящая игра «Майами» против «Бостона» может оказаться для команды из Флориды последней в этом баскетбольном сезоне. Дело в том, что команда «Хит» проигрывает в серии (1:3). Ещё одно фиаско и команда может остаться за бортом турнира.

    Не сыграют: «Майами» не сможет рассчитывать на свою главную ударную силу Джимми Батлера, у которого травмировано колено. Из строя команды из Флориды также выбыл Джош Ричардсон (травма плеча).

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    Состояние команды: В первом раунде плей-офф баскетбольной ассоциации команда из Флориды обменялась победами с «Бостоном» (111:101, 94:114). Потом последовали два поражения, из-за которых «Майами» может не выйти в следующий раунд плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» выиграл у «Майами» в рамках 1/8 финала (102:88, 114:94, 104:84)

    • «Майами» одержал победу над «Бостоном» во втором матче дуэли (111:101)

    • «Бостон» ведёт у «Майами» со счётом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Майами» — 7.50.

    ТБ 199.5 и ТМ 199.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Бостон» уверенно движется к квалификации во второй раунд плей-офф турнира. Для этого «кельтам» осталось выиграть у «Майами» ещё один матч. Домашние стены могут помочь «Бостону» оформить путёвку в четвертьфинал турнира.

    Ставка: Фора «Бостона» (-14) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Бостона» и «Майами» забрасывают друг другу 220 очков.

    Ставка: ТБ 199.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Майами» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» в одной победе от выхода в 1/4 финала турнира
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