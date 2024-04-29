«Барселона» — «Валенсия»: счет матча 4:2, обзор голов

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
На гол Фермина Лопеса и хет-трик Роберта Левандовского гости ответили точными ударами Уго Дуро и Пепелу с пенальти.
Отметим, что весь второй тайме «Валенсия» играла в меньшинстве из-за удаления вратаря Гиорги Мамардашвили.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Валенсия 3:2
Голы: 1:0 Фермин Лопес (22'), 1:1 Уго Дуро (27'), 1:2 Пепелу (пенальти) (38'), 2:2 Роберт Левандовски (50'), 3:2 Роберт Левандовски (82') Предупреждение: Пау Кубарси (42') Удаление: Георгий Мамардашвили (45 + 4')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, «Барселона» набрала 73 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. У «Валенсии» осталось 47 баллов и восьмая строчка.