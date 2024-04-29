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    «Барселона» в большинстве выиграла у «Валенсии», Левандовский отметился хет-триком

    «Барселона» — «Валенсия»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 33-го тура испанской Примеры «Барселона» в родных стенах победила «Валенсию» со счетом 4:2.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    На гол Фермина Лопеса и хет-трик Роберта Левандовского гости ответили точными ударами Уго Дуро и Пепелу с пенальти.

    Отметим, что весь второй тайме «Валенсия» играла в меньшинстве из-за удаления вратаря Гиорги Мамардашвили.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Валенсия 3:2
    Голы: 1:0 Фермин Лопес (22'), 1:1 Уго Дуро (27'), 1:2 Пепелу (пенальти) (38'), 2:2 Роберт Левандовски (50'), 3:2 Роберт Левандовски (82') Предупреждение: Пау Кубарси (42') Удаление: Георгий Мамардашвили (45 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Барселона» набрала 73 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. У «Валенсии» осталось 47 баллов и восьмая строчка.

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