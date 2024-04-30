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    «Бавария» и «Реал» не выявили сильнейшего в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

    «Бавария» — «Реал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» на выезде сыграл вничью с «Баварией» со счетом 2:2.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    У хозяев по голу забили Лерой Сане и Гарри Кейн, у гостей дублем отметился Винисиус Жуниор.

    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал
    Бавария — Реал Мадрид 2:2
    Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (24'), 1:1 Лерой Зане (53'), 2:1 Гарри Кейн (пенальти) (57'), 2:2 Винисиус Жуниор (пенальти) (83') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Нуссайр Мазрауи, Конрад Лаймер, Леон Горецка (Рафаэл Геррейру, 46'), Джамал Мусиала, Лерой Зане (Альфонсо Дэвис, 87'), Томас Мюллер (Серж Гнабри, 80'), Гарри Кейн Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Начо, Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм (Лука Модрич, 75'), Тони Кроос (Браим Диас, 76'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 87'), Лукас Васкес Предупреждения: Нуссайр Мазрауи (43'), Тони Кроос (64'), Ким Мин Джэ (82'), Лукас Васкес (90 + 1')

    Ответная игра между командами состоится в Мадриде 8 мая.

    Во втором полуфинале ЛЧ встретятся дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».

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