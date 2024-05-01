«Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против дортмундской «Боруссии» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Путь в полуфинал: «Боруссия» заняла первое место в группе, после чего обыграла по сумме двух матчей ПСВ Эйндховен (1:1, 2:0).

В четвертьфинале «Дортмунд» остановил мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2).

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Последние матчи: в минувшую субботу «Боруссия» проиграла на поле «Лейпцига» со счетом 1:4. Кажется, это был явный намек на то, что приоритетом команды Эдина Терзича стала Лига чемпионов.

Зато перед этим «Боруссия» сыграла вничью с «Байером» — 1:1. При этом действующий чемпион ушел от поражения благодаря голу в добавленное время.

Не сыграют: под вопросом остается участие в матче Себастьяна Алле, Дониэлла Малена и Эмре Джана.

Состояние команды: в данном случае, прежде всего, нужно сделать акцент на том, что «Боруссия» в течение всего сезона здорово играет дома.

Без неприятных исключений, конечно, не обошлось, но их было очень мало: в текущей кампании «Дортмунд» проиграл на своем поле лишь четыре матча.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Поэтому не стоит обращать внимание даже на недавнее разгромное поражение от «Лейпцига». Здесь команда Терзича явно берегла энергию на противостояние с «ПСЖ».

Ну и как не вспомнить еще раз яркую домашнюю победу над «Атлетико». С нападением «Боруссии» не справилась даже прагматичная команда Диего Симеоне.

ПСЖ

Путь в полуфинал: «ПСЖ» занял второе место в группе, после чего выиграл в 1/8 финала у испанского «Реал Сосьедада» (2:0, 2:1).

В четвертьфинале чемпион Франции остановил «Барселону». В первом матче парижане уступили со счетом 2:3, но в ответном, причем на поле соперника, выиграли 4:1.

Последние матчи: в минувшую субботу «ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» (3:3) и на 99,9% гарантировал себе победу в чемпионате Франции.

Перед этим команда Луиса Энрике разгромила «Лион» и «Лорьян» — оба матча завершились со счетом 4:1.

Не сыграют: все основные футболисты готовы принять участие в матче.

Состояние команды: Луис Энрике так часто говорит о том, что его команда всех победит и выиграет всё, что только можно, в том числе Лигу чемпионов, но надо признать — «ПСЖ» повезло, в начале ответного матча только самые преданные поклонники богатейшего клуба Франции верили в положительный исход противостояния с «Барсой».

От очередного провала «ПСЖ» спасло глупейшее удаление защитника каталоцев Рональда Араухо. Парижане показали силу только после того, как соперник остался вдесятером. В равных составах им было очень тяжело сдерживать размашистые атаки «Барселоны».

Поэтому на недавние результаты «ПСЖ» в Лиге 1 вряд ли стоит обращать внимание, там у них нет ни одного достойного конкурента.

Статистика для ставок

«Боруссия» в восьми домашних полуфинальных матчах в еврокубках потерпела только одно поражение (пять побед, две ничьих)

«ПСЖ» в пяти последних полуфинальных матчах ЛЧ одержал лишь одну победу

«ПСЖ» забил 10 мячей в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф ЛЧ

Только в одном из шести предыдущих матчей «Боруссии» в ЛЧ не зашла ставка на «обе забьют»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Боруссию» в этом матче можно поставить за 2.72, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Пари Сен-Жермен» — за 2.42.

Прогноз: это будет уже третий матч между «ПСЖ» и «Боруссией» в этой Лиге чемпионов. На групповом этапе парижане обыграли немцев на своем поле со счетом 2:0, а встреча в Дортмунде завершилась вничью — 1:1.

И в тех матчах у «ПСЖ» не было какого-то супер превосходства. Правда, сейчас команда Энрике выглядит все-таки получше, чем осенью, когда она чудом пробилась в плей-офф главного турнира Европы.

В общем, скорее всего, «ПСЖ» и «Дортмунд» устроят конкретную перестрелку. «Боруссии» точно придется рисковать, потому в гостях будет еще тяжелее.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.39.

Прогноз: несмотря на постоянное давление и разговоры в медиа, Килиан Мбаппе четко выполняет свою работу. Вряд ли оборона хозяев справится с лидером команды гостей.

Ставка: Мбаппе забьет хотя бы один мяч за 1.82.