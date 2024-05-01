Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:00 мск. Рублев — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рублев

Андрей во вторник одержал уверенную победу над Таллоном Грикспором — 6:2, 6:4.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист уверенно разобрался с не самым простым соперником, который перед этим переиграл Хольгера Руне.

Рублев в этом матче просто шикарно подавал: в первом сете он забрал на первом мяче 100 процентов очков, а во втором — 95 (18 из 19).

Ну и самое главное, что Рублев играл максимально хладнокровно, без лишних эмоций. С ним, как известно, подобное случается не очень часто.

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В предыдущих матчах Андрей обыграл аргентинца Факундо Багниса и испанца Алехандро Давидовича-Фокину, тоже при этом не отдав ни сета.

Алькарас

Карлосу тем временем пришлось понервничать в предыдущем раунде. Действующий чемпион с трудом выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, который был его соперником в финале прошлогоднего турнира в Мадриде.

Испанец дожал немецкого теннисиста только на решающем тай-брейке — 6:3, 6:7, 7:6.

В третьем сете Алькарас вел 5:2 и не реализовал четыре матчбола при счете 5:3. А потом отыграл скрытый матчбол на своей подаче при 5:5.

Концовка решающего сета, в том числе тай-брейк, получилась максимально нервной, и в какой-то момент показалось, что Карлитос уже не контролирует ситуацию на корте, но соперник конкретно сплоховал в ключевых эпизодах.

Вот что сказал 20-летний теннисист после игры: «Было тяжело подать на матч при счете 40:0. Рад, что в итоге это не повлияло на меня, мою игру и мой настрой. Я продолжал бороться, а это самое главное».

Алькарас выиграл 14-й матч подряд в Мадриде, повторив рекорд Рафаэля Надаля.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 4.60, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.20.

Прогноз: Штруфф показал, что в игре Алькараса тоже есть слабые места. Самое главное в матче с испанцем — хорошо подавать, и тогда будут шансы как минимум избежать поражения с большой разницей в счете.

В психологическом плане Рублеву будет точно попроще, чем Алькарасу, от которого на этой неделе ждут повторения прошлогоднего результата.

В общем, мы почти уверены, что Андрей заставит местную публику переживать.

Рекомендуемая ставка: Рублев возьмет хотя бы один сет за 2.14.