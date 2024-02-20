Экс-тренер «МЮ» может возглавить «Баварию»

может стать новым главным тренером

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб рассматривает норвежского специалиста в качестве временного тренера.

В назначении Сульшера заинтересован спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.

Источник при этом уточняет, что в клубе по-прежнему надеются, что им все-таки не придется увольнять Томаса Тухеля до завершения сезона.

Ранее сообщалось, что у Тухеля серьезно испортились отношения с ведущими игроками «Баварии».

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 туров, отставая от «Байера» уже на восемь очков.