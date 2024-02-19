Источник: Конте хочет работать в «Баварии»

Итальянский специалист Антонио Конте не против попробовать свои силы в качестве главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Кристиан Фалк в соцсети

Конте готов приступить к работе с немецким клубом немедленно, так как считает это для себя идеальным вариантом. Также по мнению итальянца, «Бавария» входит в тройку лучших команд Европы, а он намерен получить новый опыт, поработав в Бундеслиге после Серии А и АПЛ.

Календарь и таблица Бундеслиги

Сейчас главным тренером «Баварии» является Томас Тухель, назначенный в марте 2023 года, но после серии неудач в Бундеслиге и Лиге чемпионов под ним зашаталось тренерское кресло и все чаще идут разговоры о его грядущей отставке.