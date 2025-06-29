Туран — Актобе: прогноз на матч чемпионата Казахстана со ставкой за 2.50

«Туран» встретится с «Актобе» в матче 14-го тура чемпионата Казахстана. Поединок пройдет 29 июня и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Туран»

Турнирное положение: Команда занимает 12-е место из 14-и возможных в чемпионате Казахстана с 11-ю очками в активе после 13-и туров. «Туран» находится в зоне вылета.

Команда отстает от спасительной 11-й позиции всего на 1 балл, но для того, чтобы «Турану» претендовать на строчку повыше необходимо куда чаще набирать очки.

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Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Казахстана команда уступила «Елимаю» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+1-й минуте. До этого «Туран» проиграл «Женис» (0:2).

У команды продолжается серия поражений в чемпионате страны, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Туран» пропустил 9 голов при 3-х забитых.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Турана» продолжается черная полоса, из которой команда все никак не может выбраться. «Актобе» отличный раздражитель, против которого точно будет борьба.

На своем поле «Туран», кстати, выступает куда лучше, чем в гостях. Команда набрала 8 очков из 21-го возможного дома, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.

«Актобе»

Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции в лиге, набрав 26 очков за 14 туров. «Актобе» отстает от лидества на 7 пунктов.

К слову, в гостях команда играет здорово. По этому показателю «Актобе» занимает 3-е место в лиге, набрав 14 очков из 24-х возможных и уступая лидерство только «Астане» и «Кайрату».

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Казахстана «Актобе» проиграл «Астане» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 84-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Кызылжаром» (1:1).

«Актобе» не может победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот период команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью. «Актобе» также уступил «Кайрату» (1:2) и «Жетысу» (1:2).

Состояние команды: «Актобе», также как и «Туран», находится в яме, но команде противостояли сложные соперники. В ближайшее время «Актобе» должен выйти на победную серию.

В команде неплохо себя проявляет нападающий Оралхан Омиртаев, который регулярно отличается баллами. В последних 5-и встречах форвард забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Туран» проиграл 5 последних матчей в чемпионате Казахстана

В последних 4-х встречах «Актобе» ни разу не победил

В последних 5-и очных матчах «Актобе» регулярно обыгрывал «Туран»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Актобе» — 1.28, победа «Турана» — 17.00, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.72 сооветственно.

Прогноз: «Актобе» будет доминировать в предстоящем матче. Можно предположить, что гости забьют много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Актобе» 2.5 больше за 2.50.

Прогноз: «Актобе» наконец-то прервет серию без побед.

Ставка: Победа «Актобе» с форой (-1.5) за 1.85.