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    Огорчит ли ПСВ «Дортмунд»?

    ПСВ — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Боруссия» Д
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    «Дортмунд» не знает поражений 10 матчей кряду
    Матч ПСВ — «Боруссия» Дортмунд пройдет 20 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). ПСВ — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 20 Февраля 2024 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. 1/8 финала
    •  ПСВ 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    ПСВ

    Путь в плей-офф: ПСВ вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Арсеналу», но оказался выше «Ланса» и «Севильи».

    В шести матчах группового раунда нидерландский клуб набрал девять очков из 18 после двух побед, трех ничьих и одного поражения.

    Коэффициенты матча ПСВ — Боруссия Д

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре чемпионата своей страны на домашнем поле обыграл «Хераклес» (2:0), забив два безответных мяча.

    В четырех последних матчах, которые пришлись на первенство Нидерландов, ПСВ не проиграл при трех победах и одной ничьей, что свидетельствует о хорошей форме «Крестьян».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Бакайоко, Тиль и Ланг — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В 16 предыдущих матчах клуб потерпел лишь одно поражение при 10 победах и пяти ничьих, а в Эредивизии лидирует с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя.

    Примечательно, что то самое единственное поражение по ходу данной серии клубу на выезде нанес действующий чемпион Нидерландов «Фейеноорд», а значит на поле эйндховенцев уже давно никто не выигрывал.

    Люк де Йонг — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с двумя голами. При этом в Эредивизии он — второй бомбардир с 19 голами, так что ее сопернику стоит его побаиваться.

    «Боруссия» Дортмунд

    Путь в плей-офф: «Боруссия» Дортмунд вышел в 1/8 финала благодаря победе в «группе смерти», где также играли ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл».

    В шести матчах группового раунда «Шмели» набрали 11 очков из 18-ти возможных благодаря трем победам. Ближайшего конкурента ПСЖ они обошли на три балла.

    Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д потеряла очки. На выезде дортмундцы сыграли вничью с «Вольфсбургом» (1:1).

    На сегодня у немецкого клуба беспроигрышная серия в 10 матчей в разных турнирах, при четырех победах и шести ничьих, так что при всей неуступчивости гости далеко небезгрешны.

    Не сыграют: Бенсебайни, Алле, Буэно, Нмеча, Адейеми — травмированы. Дисквалифицирован — Джан.

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    • Состояние команды: «Дортмунд» демонстрирует неплохую форму. В 15 последних поединках во всех турнирах он проиграл лишь дважды, при шести победах и семи ничьих.

    Такая игры и результаты позволили «Боруссии» занимать в турнирной таблице чемпионата Германии четвертое место, а значит быть ближе к Лиге чемпионов следующего сезона, хотя ближайший преследователь «Лейпциг» отстает всего на один балл.

    Адейеми — лучший бомбардир клуба в Лиге чемпионов с двумя голами, тогда как в Бундеслиге больше всех в команде забил Фюллькруг- с 11 голами он занимает шестое место.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей ПСВ было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей ПСВ победил

    • в 10 последних матчах «Дортмунд» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.75, победа «Дортмунда» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

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    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В поединках эйндховенцев против соперников, равными их, как правило реализуется именно такой сценарий.

    При этом в двух из трех последних игр «Дортмунд» также было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что ПСВ победит, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: ПСВ выиграет за 2.18.

    А еще есть дерзкая ставка на матч ПСВ — «Боруссия» Д с коэффициентом 6.05.

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    ПСВ — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли ПСВ «Дортмунд»?
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