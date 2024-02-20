ПСВ
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма продуктивно. ПСВ уверенно лидирует в своем чемпионате.
При этом оборона команды блещет надежностью. В 22 матчах чемпионата Нидерландов она дала результативный сбой всего 10 раз.
Коэффициенты матча ПСВ — Боруссия Д
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова удалось победить. ПСВ нанес поражение «Хераклесу» (2:0).
Вообще, ПСВ еще ни разу не проиграл в Эредивизии. В 22 матчах эйндховенцы выиграли 20 раз при 2 паритетах.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. А вот в свои ворота ПСВ пропустил всего 3 раза.
Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован.
Состояние команды: ПСВ сейчас проводит потрясающий игровой цикл. Эйндховенцы способны далеко пройти и в Лиге чемпионов.
При этом лидер атак команды Люк Де Йонг проводит потрясающий сезон. На его счету уже 19 мячей в чемпионате Нидерландов.
Стоит отметить, что ПСВ традиционно сложно противостоит «Боруссия» Д. Из трех очных поединков голландцы проиграли дважды при одной ничьей.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» Д в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице Бундеслиги.
Команда забила 44 мяча, пропустив в свои ворота 27.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Боруссия» Д 3 победы при 2 паритетах.
Не сыграют: Карим Айедеми, Феликс Нмеча, Себастьен Аллер — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Боруссия» Д выглядит не столь убедительно. За Серебряную салатницу команда уже вряд ли поборется.
В своем последнем поединке команда снова осталась без победы. Дортмундцы не смогли переиграть «Вольфсбург» (1:1).
А вот до того команда уверенно переиграла «Фрайбург» (3:0). Да и вообще, в составе дортмундцев есть, кому забивать.
И уж совсем очевидно, что дортмундцы будут активны в атаке. Никлас Фуллкруг и Марко Ройс явно сыграют первую скрипку в игре немцев.
Статистика для ставок
- ПСВ не проигрывал в 4 своих последних матчах
- «Боруссия» Д не проигрывает уже 2 с половиной месяца
- ПСВ еще ни разу не обыгрывал дортмундцев
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.88, а победа гостей — в скромные 3.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.33.
Прогноз: Голландцы сейчас выглядят весьма выгодно, и наверняка будут активно атаковать.
Дортмундцы в нынешнем сезоне крайне нестабильны, к тому же имеют кадровые проблемы.
Ставка: Фора ПСВ во 2 тайме -1.5 за 6.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева разгромят нестабильных немцев.
Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 7.50.
А еще есть сбалансированный прогноз на матч ПСВ — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.25.