В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 20 февраля пройдет матч ПСВ — «Боруссия» Д. Начало — 23:00 (мск). ПСВ — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма продуктивно. ПСВ уверенно лидирует в своем чемпионате.

При этом оборона команды блещет надежностью. В 22 матчах чемпионата Нидерландов она дала результативный сбой всего 10 раз.

Коэффициенты матча ПСВ — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 2.153.753.10Бонус$9500

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова удалось победить. ПСВ нанес поражение «Хераклесу» (2:0).

Вообще, ПСВ еще ни разу не проиграл в Эредивизии. В 22 матчах эйндховенцы выиграли 20 раз при 2 паритетах.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. А вот в свои ворота ПСВ пропустил всего 3 раза.

Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован.

Состояние команды: ПСВ сейчас проводит потрясающий игровой цикл. Эйндховенцы способны далеко пройти и в Лиге чемпионов.

При этом лидер атак команды Люк Де Йонг проводит потрясающий сезон. На его счету уже 19 мячей в чемпионате Нидерландов.

Стоит отметить, что ПСВ традиционно сложно противостоит «Боруссия» Д. Из трех очных поединков голландцы проиграли дважды при одной ничьей.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Боруссия» Д в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Команда забила 44 мяча, пропустив в свои ворота 27.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Боруссия» Д 3 победы при 2 паритетах.

Не сыграют: Карим Айедеми, Феликс Нмеча, Себастьен Аллер — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Боруссия» Д выглядит не столь убедительно. За Серебряную салатницу команда уже вряд ли поборется.

В своем последнем поединке команда снова осталась без победы. Дортмундцы не смогли переиграть «Вольфсбург» (1:1).

А вот до того команда уверенно переиграла «Фрайбург» (3:0). Да и вообще, в составе дортмундцев есть, кому забивать.

И уж совсем очевидно, что дортмундцы будут активны в атаке. Никлас Фуллкруг и Марко Ройс явно сыграют первую скрипку в игре немцев.

Статистика для ставок

ПСВ не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Боруссия» Д не проигрывает уже 2 с половиной месяца

ПСВ еще ни разу не обыгрывал дортмундцев

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.88, а победа гостей — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.33.

Прогноз: Голландцы сейчас выглядят весьма выгодно, и наверняка будут активно атаковать.

Дортмундцы в нынешнем сезоне крайне нестабильны, к тому же имеют кадровые проблемы.

Ставка: Фора ПСВ во 2 тайме -1.5 за 6.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева разгромят нестабильных немцев.

Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 7.50.

А еще есть сбалансированный прогноз на матч ПСВ — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.25.