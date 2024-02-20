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    Дортмундцы утонут после перерыва

    ПСВ — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка (к. 6.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Боруссия» Д
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    Марко Ройс
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 20 февраля пройдет матч ПСВ — «Боруссия» Д. Начало — 23:00 (мск). ПСВ — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 20 Февраля 2024 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. 1/8 финала
    •  ПСВ 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    ПСВ

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма продуктивно. ПСВ уверенно лидирует в своем чемпионате.

    При этом оборона команды блещет надежностью. В 22 матчах чемпионата Нидерландов она дала результативный сбой всего 10 раз.

    Коэффициенты матча ПСВ — Боруссия Д

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова удалось победить. ПСВ нанес поражение «Хераклесу» (2:0).

    Вообще, ПСВ еще ни разу не проиграл в Эредивизии. В 22 матчах эйндховенцы выиграли 20 раз при 2 паритетах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. А вот в свои ворота ПСВ пропустил всего 3 раза.

    Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован.

    Состояние команды: ПСВ сейчас проводит потрясающий игровой цикл. Эйндховенцы способны далеко пройти и в Лиге чемпионов.

    При этом лидер атак команды Люк Де Йонг проводит потрясающий сезон. На его счету уже 19 мячей в чемпионате Нидерландов.

    Стоит отметить, что ПСВ традиционно сложно противостоит «Боруссия» Д. Из трех очных поединков голландцы проиграли дважды при одной ничьей.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: «Боруссия» Д в нынешнем сезоне привычно борется за высокие места. Сейчас команда находится на 4 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    Команда забила 44 мяча, пропустив в свои ворота 27.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Боруссия» Д 3 победы при 2 паритетах.

    Не сыграют: Карим Айедеми, Феликс Нмеча, Себастьен Аллер — травмированы.

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  • 16/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Боруссия» Д выглядит не столь убедительно. За Серебряную салатницу команда уже вряд ли поборется.

    В своем последнем поединке команда снова осталась без победы. Дортмундцы не смогли переиграть «Вольфсбург» (1:1).

    А вот до того команда уверенно переиграла «Фрайбург» (3:0). Да и вообще, в составе дортмундцев есть, кому забивать.

    И уж совсем очевидно, что дортмундцы будут активны в атаке. Никлас Фуллкруг и Марко Ройс явно сыграют первую скрипку в игре немцев.

    Статистика для ставок

    • ПСВ не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Боруссия» Д не проигрывает уже 2 с половиной месяца

    • ПСВ еще ни разу не обыгрывал дортмундцев

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.88, а победа гостей — в скромные 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.33.

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    Прогноз: Голландцы сейчас выглядят весьма выгодно, и наверняка будут активно атаковать.

    Дортмундцы в нынешнем сезоне крайне нестабильны, к тому же имеют кадровые проблемы.

    Ставка: Фора ПСВ во 2 тайме -1.5 за 6.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева разгромят нестабильных немцев.

    Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 7.50.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч ПСВ — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.25.

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    ПСВ — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (6.05), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. Дортмундцы утонут после перерыва
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