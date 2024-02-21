В рамках международного товарищеского поединка 21 февраля пройдет матч «Спартак» — «Астана». Начало — 16:00 (мск). «Спартак» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Эта команда весьма неплохо выглядит на текущих тренировочных сборах.

Из 4 сыгранных контрольных поединков были выиграны 3. Причем проиграли спартаковцы только «Ростову» (0:3).

Последние матчи: в предыдущем спарринге «Спартак» добыл уверенную викторию над алма-атинским «Кайратом» (6:0).

В 4 контрольных матчах спартаковцы настреляли уже 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота подопечные Гильермо Абаскаля пропустили 5 мячей.

Все прогнозы на футбол

«Красно-белые» постепенно прибавляют. Вот только Александр Соболев пока не особо преуспевает в плане результативности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» явно будет стараться продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с нестабильной «Астаной» является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

Спартаковцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей. Пока еще в обойме и скандальный Квинси Промес.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» в спаррингах выглядит не столь уверенно.

При этом «Астана» в 3 контрольных поединках выиграла всего однажды.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Астана» с минимальным счетом уступила «Ростову».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Астана» видится коллективом-загадкой. Правда, с москвичами команде явно будет непросто.

К слову, не так давно «Астана» уверенно переиграла «Краснодар» (4:2). Один из мячей забил неувядающий Марин Томасов.

В этом поединке казахи явно сыграют вторым номером. Впрочем, «Астана» умеет результативно контратаковать.

Статистика для ставок

«Спартак» в 4 контрольных матчах добыл 3 победы

«Астана» выиграла всего 1 раз в 3 своих спаррингах

В двух своих последних матчах «Спартак» забил 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.96, а победа соперника — в скромные 5.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.63 и 2.21.

Прогноз: Подопечные Абаскаля по игре выглядят сильнее соперника, и наверняка пойдут вперед с первых минут матча.

«Спартак» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и обороняются москвичи неплохо.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.06