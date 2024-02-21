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    «Спартак» быстро добьется своего

    «Спартак» — «Астана». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Астана»
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    Александр Соболев
    В рамках международного товарищеского поединка 21 февраля пройдет матч «Спартак» — «Астана». Начало — 16:00 (мск). «Спартак» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Эта команда весьма неплохо выглядит на текущих тренировочных сборах.

    Из 4 сыгранных контрольных поединков были выиграны 3. Причем проиграли спартаковцы только «Ростову» (0:3).

    Последние матчи: в предыдущем спарринге «Спартак» добыл уверенную викторию над алма-атинским «Кайратом» (6:0).

    В 4 контрольных матчах спартаковцы настреляли уже 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота подопечные Гильермо Абаскаля пропустили 5 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Красно-белые» постепенно прибавляют. Вот только Александр Соболев пока не особо преуспевает в плане результативности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Спартак» явно будет стараться продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с нестабильной «Астаной» является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    Спартаковцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей. Пока еще в обойме и скандальный Квинси Промес.

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» в спаррингах выглядит не столь уверенно.

    При этом «Астана» в 3 контрольных поединках выиграла всего однажды.

    Последние матчи: в своем последнем поединке «Астана» с минимальным счетом уступила «Ростову».

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 15/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Астана» видится коллективом-загадкой. Правда, с москвичами команде явно будет непросто.

    К слову, не так давно «Астана» уверенно переиграла «Краснодар» (4:2). Один из мячей забил неувядающий Марин Томасов.

    В этом поединке казахи явно сыграют вторым номером. Впрочем, «Астана» умеет результативно контратаковать.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» в 4 контрольных матчах добыл 3 победы

    • «Астана» выиграла всего 1 раз в 3 своих спаррингах

    • В двух своих последних матчах «Спартак» забил 11 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.96, а победа соперника — в скромные 5.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.63 и 2.21.

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    Прогноз: Подопечные Абаскаля по игре выглядят сильнее соперника, и наверняка пойдут вперед с первых минут матча.

    «Спартак» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и обороняются москвичи неплохо.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.06

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    «Спартак» — «Астана»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» быстро добьется своего
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