В рамках 1/2 финала плей-офф Трофея Английской лиги 21 февраля пройдет матч «Брэдфорд Сити» — «Уиком». Начало — 23:00 (мск). «Брэдфорд Сити» — «Уиком»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брэдфорд Сити»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в Первую лигу. Правда, на текущий момент «Брэдфорд Сити» пребывает на 13 месте в таблице.

При этом атака команды выглядит не столь выгодно. В 33 матчах ей удалось забить 41 мя в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем туре команда разжилась тремя очками. «Брэдфорд Сити» переиграл «Саттон Юнайтед» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брэдфорд Сити» добыл 4 виктории. Лишь поединок с «Уимблдоном» принес паритет (0:0).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Брэдфорд Сити» не пропустил ни разу.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Брэдфорд Сити» сейчас на приличном ходу. Команда не пропускает уже в 5 матчах подряд.

При этом проблемы с реализацией никуда не деваются. Да и оппонент выглядит мощнее, к тому же выступает дивизионом выше.

Стоит отметить, что «Брэдфорд Сити» традиционно сложно противостоит «Уикому». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза переигрывали друг друга.

«Уиком»

Турнирное положение: «Уиком» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 15 месте в третьем по рангу английском дивизионе.

Команда забила 41 мяч, пропустив в свои ворота 43.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Уикома» 3 победы при одной коллизии.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Уиком» уже вряд ли поборется за высокие места. А вот отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

Свой последний поединок «Уиком» провел неудачно. Дома команда не смогла переиграть «Оксфорд Юнайтед» (0:0).

Да и проигрывает команда уж чересчур часто. В 32 матчах чемпионата в ее пассиве уже 12 коллизий.

А вот одному из лидеров дивизиона «Болтону» команда дала бой. Правда, в итоге «Уиком», все же, уступил (1:2).

Статистика для ставок

«Брэдфорд Сити» не пропускает в 5 матчах подряд

«Уиком» уже 11 лет не проигрывал «Брэдфорд Сити»

«Брэдфорд Сити» имеет действующую трехматчевую победную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уиком» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.82.

Прогноз: Хозяева сейчас на ходу, к тому же оппонент в последних матчах явно не блещет.

«Брэдфорд Сити» сейчас, что называется, несется, и уж точно постарается обеспечить себе выход в финал.

Ставка: Проход «Брэдфорд Сити» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13