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    Обойдет ли «Манчестер Сити» «Арсенал»?

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Англии на 18 февраля 2024 года

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    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Это отложенный матч 18-го тура АПЛ, начало — 22:30 (мск) «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Февраля 2024 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает третье место. В его активе 57 забитых мячей, в пассиве — 26 пропущенных.

    Команда всего на два балла отстает от второго в таблице «Арсенала» на два очка, а также на четыре — от лидера «Ливерпуля».

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брентфорд

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  • 1.197.5015.00Бонус$9500
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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потеряли очки. В матче против «Челси» (1:1), они уступали со счетом 0:1 по ходу игры и сыграли вничью — 1:1.

    Эта мировая прервала победную серию действующего чемпиона Англии в 11 поединков во всех турнирах, так что в данной игре напор манкунианцев слегка осадили.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Грилиш и Гвардиол — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 15 последних матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» не знает поражений при 13 победах и двух ничьих.

    По ходу данной серии «Горожане» не только поднялись на вершину АПЛ, с которой их сместили в прошлом туре, но также вышли в 1/8 финала Кубка Англии и по сути оформили выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Копенгаген» (3:1) на выезде.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир английской Премьер-лиги с 16 голами, который недавно вернулся в строй после травмы.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Брентфорд» занимает 14-е место с 25 очками и разницей мячей 35-43.

    Команда на шесть баллов опережает зону вылета — 18-й строчки, так что «Пчелы» все еще не имеют права успокаиваться и должны беспокоиться по поводу своего места в элите в следующем сезоне.

    Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели разгром. У лондонцев не нашлось никаких аргументов против лидера «Ливерпуля» (1:4).

    В четырех последних поединках коллектив одержал только одну победу и трижды потерпел поражения.

    Не сыграют: Пиннок, Дасилва, Хики, Шаде, Мбеумо и Генри — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

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    • Состояние команды: в 12 последних поединках во всех турнирах «Брентфорд» одержал две победы при девяти поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит коллективу особых шансов хотя бы даже на ничью, если только хозяева не позволят себе недооценить соперника.

    Брайан Мбеумо и Мопе — главные бомбардиры «Брентфорда», забившие семь и пять мячей соответственно.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Брентфорда» было забито больше 2,5 голов

    • в девяти из 10 последних матчей «Брентфорда» забивали оба соперника

    • в трех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» выиграл при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 7.20, победа «Брентфорда» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

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    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперники. В этой серии манкунианцы пропускали от «Бернли» и, к слову, того же «Брентфорда».

    В свою очередь, в девяти из 10 последних матчей гостей также забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Манчестер Сити» победит при тотал больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Манчестер Сити» победит и тотал больше 3,5 голов за 2.20

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    «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Манчестер Сити» «Арсенал»?
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