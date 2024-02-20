«Манчестер Сити» — «Арсенал». Это отложенный матч 18-го тура АПЛ, начало — 22:30 (мск) «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает третье место. В его активе 57 забитых мячей, в пассиве — 26 пропущенных.

Команда всего на два балла отстает от второго в таблице «Арсенала» на два очка, а также на четыре — от лидера «Ливерпуля».

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брентфорд 1X2Новым игрокам 1.197.5015.00Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потеряли очки. В матче против «Челси» (1:1), они уступали со счетом 0:1 по ходу игры и сыграли вничью — 1:1.

Эта мировая прервала победную серию действующего чемпиона Англии в 11 поединков во всех турнирах, так что в данной игре напор манкунианцев слегка осадили.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Грилиш и Гвардиол — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 15 последних матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» не знает поражений при 13 победах и двух ничьих.

По ходу данной серии «Горожане» не только поднялись на вершину АПЛ, с которой их сместили в прошлом туре, но также вышли в 1/8 финала Кубка Англии и по сути оформили выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Копенгаген» (3:1) на выезде.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир английской Премьер-лиги с 16 голами, который недавно вернулся в строй после травмы.

«Брентфорд»

Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Брентфорд» занимает 14-е место с 25 очками и разницей мячей 35-43.

Команда на шесть баллов опережает зону вылета — 18-й строчки, так что «Пчелы» все еще не имеют права успокаиваться и должны беспокоиться по поводу своего места в элите в следующем сезоне.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели разгром. У лондонцев не нашлось никаких аргументов против лидера «Ливерпуля» (1:4).

В четырех последних поединках коллектив одержал только одну победу и трижды потерпел поражения.

Не сыграют: Пиннок, Дасилва, Хики, Шаде, Мбеумо и Генри — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 12 последних поединках во всех турнирах «Брентфорд» одержал две победы при девяти поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит коллективу особых шансов хотя бы даже на ничью, если только хозяева не позволят себе недооценить соперника.

Брайан Мбеумо и Мопе — главные бомбардиры «Брентфорда», забившие семь и пять мячей соответственно.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Брентфорда» было забито больше 2,5 голов

в девяти из 10 последних матчей «Брентфорда» забивали оба соперника

в трех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» выиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 7.20, победа «Брентфорда» — в 14.00.

ТБ 2,5 считается куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперники. В этой серии манкунианцы пропускали от «Бернли» и, к слову, того же «Брентфорда».

В свою очередь, в девяти из 10 последних матчей гостей также забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Манчестер Сити» победит при тотал больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Манчестер Сити» победит и тотал больше 3,5 голов за 2.20